موعد مباراة الهلال واستقلال طهران.. والقنوات الناقلة

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يدخل الهلال السعودي مباراته اليوم الغثنين، ضد نظيره استقلال طهران الإيراني، فى تمام الساعة السابعة مساء اليوم الاثنين ، على ملعب زعبيل بدبي في دور الـ16 لدوري أبطال آسيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكان الهلال قد تأهل بصعوبة شديدة إلى دور الـ16 بعدما احتل المركز الثاني في مجموعته التي ضمت استقلال وأجمك وشباب أهلي دبي.

لولا تعادل الأهلي مع الدحيل لما تأهل الموج الأزرق إلى هذا الدور ، لكن الزعيم سيعود لدوري أبطال آسيا بشكلٍ مغاير بعد ضم عدد من اللاعبين وجلب المدرب ليوناردو جارديم.

وجمع الهلال 10 نقاط من ست مباريات في دور المجموعات، وبفارق الأهداف في المواجهات المباشرة أمام المتصدر استقلال دوشنبه الطاجيكي، بينما حصد شباب الاهلي دبي الإماراتي وأجمك الأوزبكي 7 نقاط.

ويدخل الهلال مواجهة استقلال طهران بقيادة المدرب الفرنسي ليوناردو جارديم وعينه على اقتناص بطاقة التأهل إلى دور ربع النهائي من أجل مواصلة البحث عن تحقيق اللقب الآسيوي الثالث للزعيم، والثاني في آخر 3 سنوات.

وفضل جارديم تسجيل الرباعي الأجنبي جانج هيون، وبافيتيمبي جوميز، وماثيو بيريرا، وموسى ماريجا في قائمة الهلال المشاركة في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا، وذلك على حساب جوستافو كويلار، وآندريه كاريلو، ولوسيانو.

القنوات الناقلة

ويذاع مباراة الهلال واستقلال طهران على الناقل الحصري لبطولة دوري ابطال اسيا هذا الموسم، المنصة السعودية “GSA live”.

إنجاز تاريخي للهلال

حقق فريق الهلال فوزا غاليا على منافسه فريق الطائي بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الأولى وأحرز الهدف صالح الشهري في الدقيقة “91” من زمن اللقاء.

وتمكن نادي الهلال مواصلة الحفاظ على رقمه القياسي في الدوري السعودي للمحترفين، وهو تحقيق الفوز في المباريات الافتتاحي بالدوري السعودي منذ بدايته في عام 1977.

ولم يخسر نادي الهلال في المباراة الإفتتاحي في الدوري السعودي للمحترفين منذ انطلاقه.

بعدم الخسارة عقب الفوز السبت الماضي على الطائي بهدف نظيف.

ويعد نادي الهلال هو الفريق الوحيد الذي لم يتعرض للهزيمة في الأدوار الاستفتاحية للدوري السعودي منذ انطلاقه.

وحقق نادي الهلال الفوز في 36 مباراة في الجولات الافتتاحية للدوري السعودي للمحترفين، بينما تعادل في 10 لقاءات.

أسدل الستار على الجولة الأولى من منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، وذلك بعد انتهاء مباراة فريقي الهلال والطائي.

وشهدت نتائج الجولة الأولى من منافسات بطولة الدوري السعودي، رقما قياسيا، حيث لم يخسر أي فريق داخل أرضه، باستثناء أهلي جدة، ومعه فريق الحزم العائد حديثا للمسابقة.