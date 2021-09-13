/649879/تعرف-على-تفاصيل-رحيل-حسين-السيد-من-الإسماعيلي-إلي-بيراميدز

إقترب حسين السيد لاعب النادي الأهلي السابق، والإسماعيلي الحالي، الأنضمام إلي صفوف فريق بيراميدز، وذبك من أجل تدعيم صفوف الفريق خلال الفقترة المبلة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكشف مصدر لتحيا مصر، أن حسين السد كان يرغب في الاستمرار داخل جدران الدراويش مقابل الحصول علي 8 مليون جنية في المسوم الواحد، ولكن إداراة النادي لم توافق بذلك، حينها قرر الرحيل عن صفوف الفريق وقدم بيراميدز عرض كبير للاعب مقابل حصولة علي 10 مليون جنية في الموسم الواحد لمدة 3 سنوات.

ومن المقرر أن يعلن انضمام اللاعب بشكل أساسي خلال ساعات، وأبدى بيراميدز رغبته من قبل في ضم حسين السيد، حين كان لاعباً في الأهلي قبل رحيله إلى طلائع الجيش، لكن الفريق الأحمر رفض رحيله.

وسبق أن تدرب حسين السيد مع إيهاب جلال المدير الفني الجديد لبيراميدز، في صفوف مصر للمقاصة والإسماعيلي.

بدأ فريق نادي بيراميدز تدريباته مساء أمس، بملعب الدفاع الجوي، في إطار تجهيزاته لاستكمال باقي مباريات كأس مصر، والتحضير للموسم الجديد للدوري وكأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتوصل مسؤولو نادي بيراميدز لاتفاق مع إيهاب جلال المدير الفني السابق لفريق الإسماعيلي لتولي تدريب الفريق خلال الفترة الحالية خلفا لليوناني تاكيس جونياس الذي وجه له مسؤولو بيراميدز الشكر.

أرقام ايهاب جلال مع الإسماعيلي

وكان إيهاب جلال قاد الإسماعيلي للبقاء في الدوري بعد بداية ضعيف للفريق للمسابقة، وقاد الفريق في 19 مباراة، فاز في 9 مباريات، وخسر ثلاث مباريات، وتعادل في سبع مباريات.

وكان جلال مرشح في الوقت ذاته لقيادة المنتخب الوطني قبل أن يتم التراجع عن الأمر والتعاقد مع البرتغالي كارلوس كيروش لتدريب الفراعنة.

ونجحت إدارة الإسماعيلي في إبرام سلسلة من الصفقات القوية في الفترة الأخيرة لتلبية طلبات إيهاب جلال واستمراره مع الفريق.

واحدة ببطولة كأس مصر

وفاز الإسماعيلى خلال تلك المواجهات فى 8 مباريات، وخسر فى ثلاثة فقط ولم يحقق أى تعادل.

وسجل لاعبو الدراويش خلال تلك المباريات 21 هدفاً بينما إستقبلت شباك الفريق 11 هدفاً.

كما حافظ محمد فوزى حارس الفريق الأساسى على شباكه نظيفة فى 3 مباريات.

واستطاع الإسماعيلى تحقيق فوزاً عريضاً على فريق سموحة السكندرى فى الجولة السابقة ببطولة الدورى العام المصرى.

حين فاز عليه بثلاثية نظيفة أحرزها مهاجمو الفريق الثلاثة بينسون شيلونجو وفخر الدين بن يوسف وشكرى نجيب.

يذكر أن هداف الدراويش هذا الموسم هو المهاجم التونسى فخر الدين بن يوسف برصيد 9 أهداف