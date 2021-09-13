دوت الخليج ينشر كشف حساب النائبة مي كرم جبر خلال دور الانعقاد الأول بمجلس النواب

/649880/تحيا-مصر-ينشر-كشف-حساب-النائبة-مي-كرم-جبر-خلال-دور-الانعقاد-الأول-بمجلس-النواب

ينشر موقع دوت الخليج كشف حساب النائبة مي كرم جبر ،عضو لجنة الدفاع وال؟أمن القومي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خلال دور الانعقاد الاول من الفصل التشريعي الثاني.

الجلسات العامة

حضرت النائبة مي كرم جبر، عضو مجلس النواب، 8 جلسات عامة، و ساهمت فى مناقشة ما تم إقراره من قوانين داخل لجنة الدفاع والأمن القومي ومنها تعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لشنة 1973.

رؤية الحكومة

كما تقدمت عضو مجلس النواب، بأول مقترح على خطة اللجنة ويشمل تأثير القوة الناعمة على الأمن القومي ومدى انعكاس هذا المفهوم على رؤية الحكومة. وشاركت النائبة مي كرم جبر، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، فى 3 زيارات رسمية و زيارة واحدة ميدانية، فضلا عن حضور 5 اجتماعات باللجان النوعية.

دور الانعقاد الأول لمجلس النواب

هذا وتقدم أعضاء مجلس النواب من تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، بطلب استجواب لوزير الاعلام لارتكابه مخالفات وعدم القيام بالمهام المنوطه بالوزارة.

كما حصل أعضاء التنسيقية فى مجلس النواب على الكلمة 92 خلال الجلسات العامة،فضلا عن حضور 1213 اجتماعا للجان النوعية، فضلا عن الحضور بالجلسة العامة 914 جلسة عامة.

كما تقدم اعضاء التنسيقية بالبرلمان بـ 52 اقتراح برغبة ، إضافة إلى 16 بيان عاجل، و162 طلب إحاطة ، إضافة إلى 15 سؤال موجه للوزراء. كما تقدمت التنسيقية فى مجلس النواب، بمشروعين قانونيين الاول بشأن ايلولة واستبدال الاراضي لصالح مراكز الشباب والهيئات الشبابية، والثاني بشأن إنشاءاللجنة العيا للارشاد الاسري، فضلا عن التقدم بطلب تشكيل لجنة تقصي حقائق بخصوص حادث قطاري سوهاج ، إضافة غلى التقدم بطلب لتشكيل لجنة للاستطلاع والمواجهة بشأن القوانين المنظمة لمسائل الأحوال الشخصية. كما تقدمت التنسيقية فى مجلس النواب، 3993 طلب خدمي تم تقديمهم لـ 163 جهة حكومية ، تمت الموافقة على 866 منهم،إضافة إلى عمل 34 تدريب متخصص ،و 46 اجتماع.

كما حضرت التنسيقية 236 فعالية وندوة ، منها حضور احتفالية عرض فيلم سكاي جاردن، 1977 ظهور إعلامي.

كما قامت التنسيقية بـ 572 زيارة رسمية ، و467 زيارة ميدانية ، ومشاركة التنسيقية فى حضور المؤتمر الأول لمبادرة حياة كريمة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.