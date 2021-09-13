/649881/محمد-السلاب-يطالب-الحكومة-بالعمل-على-تخفيض-تكلفة-التصنيع-لزيادة-الصادرات

طالب النائب محمد مصطفى السلاب، وكيل أول لجنة الصناعة بمجلس النواب، الحكومة بالعمل على تخفيض تكلفة التصنيع فى القطاعات المختلفة سعيا لزيادة الصادرات المصرية، وفق ما تم إعلانه فى خطة الإصلاح الهيملى التى وضعت القطاع على رأس أولوياته ليكون قائدا للنمو الاقتصادى.

دوت الخليج يرصد تفاصيل مطالبة محمد السلاب بتخفيض تكلفة التصنيع لزيادة الصادرات

تكلفة التصنيع

وأكد السلاب أن قطاع الصناعى يعانى بشكل كبير من ارتفاع تكلفة الإنتاج خاصة فيم يتعلق بأسعار الطاقة بشقيها الكهرباء والغاز بصورة أساسية، إلى جانب عوامل التكلفة الأخرى المتعلقة بالمواد الخام ومدخلات الإنتاج، التى تتطلب جهودا أكبر نحو تعميق الصناعة المحلية.

وأشار السلاب إلى وجود مشكلة كبيرة لدى مصنعى مدينة الروبيكى لدباغة الجلود، تتمثل فى ارتفاع تكلفة فاتورة المياه بصورة كبيرة تمثل عبئا كبيرا على قدرة الصناعة على المنافسة الخارجية نتيجة ارتفاع التكلفة، حيث تمثل المياه مدخلا أساسيا فى صناعة دباغة الجلود، ومع ارتفاع تكلفة الفواتير تواجه الصناعة مشكلة حقيقية فى التصدير نتيجة ارتفاع سعر المنتج النهائى.

زيادة الصادرات

وطالب السلاب من الحكومة دراسة مشكلات ارتفاع تكلفة الصناعة لكل قطاع على حدة بشكل سريع، وبحث حلول مناسبة تسهم فى دعم قدرات القطاع الصناعى التصديرية، مع الأخذ فى الاعتبار أن استهلاك الصناعة من المرافق المختلفة يجب أن يتم حسابه فى إطار تكلفة الصناعة بشكل متكامل لجعله تنافسيا، وليس من أجل تحقيق الربح فى بيع الطاقة والمياه للصناعة، وبدون هذا التوجه لن يكون هناك قدرة على تحقيق قدرة تنافسية مرتفعة للمنتج المصرى فى الأسواق الخارجية.