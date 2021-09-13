صور.. البابا تواضروس يدشن كنيسة العذراء والأنبا تكلا بمدينة العبور

جدة - نرمين السيد - دشن البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة الأرثوذكسية وبمشاركة 6 من أحبار الكنيسة، اليوم الإثنين، مذابح وأيقونات كنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا تكلا هيمانوت بالحى السابع فى مدينة العبور.





كان البابا تواضروس قد وصل فى السابعة من صباح اليوم وأزاح الستار عن اللوحة التذكارية التى تؤرخ لتدشين الكنيسة، ثم دخل إلى صحن الكنيسة يتقدمه خورس الشمامسة بقيادة الأرشيدياكون إبراهيم عياد، لتبدأ صلوات التدشين.



ودشن قداسته 3 مذابح بالكنيسة المذبح الرئيس على اسم السيدة العذراء مريم، والمذبح البحرى على اسم الشهيد مارمينا والقديس البابا كيرلس السادس، والمذبح القبلى على اسم القديس الأنبا تكلا هيمانوت.

كما دشن البابا أيقونة البانطوكراتور (ضابط الكل) الكائنة بحضن الآب فى الهيكل وأيقونات حامل الأيقونات وكذا الأيقونات المنتشرة فى أرجاء الكنيسة إلى جانب المعمودية.



شارك فى صلوات التدشين وصلوات القداس التى تلتها من أحبار الكنيسة الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة، والأنبا دانيال أسقف المعادى وسكرتير المجمع المقدس، والأنبا أكليمندس الأسقف العام لكنائس قطاع ألماظة ومدينة الأمل وشرق مدينة نصر، والأنبا ميخائيل الأسقف العام لكنائس قطاع حدائق القبة والوايلى، والأنبا سيداروس الأسقف العام لكنائس قطاع عزبة النخل، والأنبا أكسيوس الأسقف العام لكنائس قطاع عين شمس والمطرية وحلمية الزيتون، والقمص سرجيوس سرجيوس وكيل البطريركية بالقاهرة، والآباء كهنة الكنيسة المدشنة، وأعداد من شعبها مع تطبيق دقيق لكل الإجراءات الاحترازية.