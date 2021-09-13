حركة تغييرات فى القيادات المحلية بالوادى الجديد

جدة - نرمين السيد - اعتمد محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، اليوم، حركة تغييرات شملت عدد من الوظائف القيادية، وذلك لحين الإعلان عن شغلها وفقا للوائح القانونية، وذلك فى إطار خطة تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، ونظرا لوجود بعض الدرجات القيادية الشاغرة وبالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية لتصعيد عدد من القيادات المحلية.





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