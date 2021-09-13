اليوم.. رئيس الوزراء يتابع مشروعات «حياة كريمة» بالقليوبية

جدة - نرمين السيد - يأتى ذلك فى إطار المتابعة المستمرة لمعدلات تنفيذ مشروعات تطوير الريف المصرى، بما يسهم فى رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين فى المواقع المستهدفة بمختلف القطاعات. كان رئيس الوزراء شدد على أهمية الالتزام بالبرامج الزمنية المقررة للانتهاء من تنفيذ هذه المشروعات ودخولها الخدمة.

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