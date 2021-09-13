وزيرا الاتصالات والرياضة يكرمان أبطال بعثة مصر فى بارالمبياد طوكيو 2020

جدة - نرمين السيد - شهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، الاحتفالية الكبيرة التى أقامتها الشركة المصرية للاتصالات تحت سفح الأهرامات لتكريم أبطال البعثة المصرية المشاركة فى بارالمبياد طوكيو 2020، التى انطلقت فعالياتها فى الرابع والعشرين من أغسطس الماضى فى العاصمة اليابانية.





حضر الاحتفالية المهندس هانى محمود مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإدارى، وعدد كبير من قيادات الشركة المصرية للاتصالات واللجنة البارالمبية المصرية.

وشهدت الاحتفالية تكريم شريف عثمان الحاصل على ميدالية فضة فى رفع الأثقال، ورحاب أحمد رضوان الحاصلة على ميدالية فضة فى رفع الأثقال، وهانى محسن الحاصل على برونزية فى رفع الأثقال، ومحمد صبحى الحاصل على البرونزية فى رفع الأثقال، وفاطمة عمر الحاصلة على ميدالية فضة فى رفع الأثقال، ومحمود صبرى الحاصل على ميدالية فضة فى رفع الأثقال، ومحمد الزيات الحاصل على ميدالية فضة فى لعبة الباراتايكوندو.

وخلال الاحتفالية، وجه الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التهنئة للأبطال الفائزين بميداليات فى بارالمبياد طوكيو 2020 الذين رفعوا اسم مصر عاليا وحققوا مجدا تاريخيا، مشيدا بما حققوه من إنجاز مميز والذى يعد مثالا على الإصرار على النجاح.

واضاف الدكتور عمرو طلعت أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تولى اهتماما كبيرا لخلق بيئة تمكينية دامجة للأشخاص ذوى القدرات الخاصة وذلك من خلال تنفيذ عدد من الأنشطة ومنها مبادرة الشركة المصرية للاتصالات لزرع قوقعة الأذن لأكثر من 500 طفل فى سن مبكرة، كما تعمل الوزارة على تنفيذ مشروعات لرفع كفاءة العملية التعليمية للطلاب من متحدى الإعاقة وتدريب المعلمين بمدارس الدمج، بالإضافة إلى إنشاء أكاديمية للبحث والتطوير فى التكنولوجيات المساعدة لتطوير وابتكار تكنولوجيات مساعدة من البرمجيات او الاليات لمساعدة ذوى القدرات الخاصة على مجابهة تحدياتهم.

وسيتم افتتاح مبنى جديد لهذه الأكاديمية مزود بـ 11 معملا على أعلى مستوى تكنولوجى والتى سيتم من خلالهم ابتكار حلول تكنولوجية وتدريب الأشخاص ذوى القدرات الخاصة.

كما ألقى المهندس عادل حامد العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للمصرية للاتصالات، كلمة أشاد فيها بالإنجاز الكبير الذى حققه أبطال مصر من ذوى الهمم، مشيرا إلى أن ما حققوه من إنجاز جعلهم نموذجا ومصدرا لإلهام كل الباحثين عن تحقيق أحلامهم، ووجه حامد تحية خاصة لأبناء المصرية للاتصالات المشاركين فى البعثة المصرية ببارالمبياد طوكيو 2020، خصوصا وأن 5 ميداليات من الـ7 التى حصدتها البعثة المصرية كانت من نصيب أبناء المصرية للاتصالات.

وأشار حامد فى كلمته إلى أن المصرية للاتصالات تفتخر بكونها الراعى الرئيسى للجنة البارالمبية المصرية، ووجودها إلى جانب هؤلاء الأبطال خلال رحلتهم نحو تحقيق الميداليات والألقاب، مؤكدا على أن دعم ذوى القدرات الخاصة من أهم أولويات استراتيجية المسؤولية المجتمعية للشركة.