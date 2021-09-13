صور.. وزير الرى يكرم العاملين بالمشروع القومى لتأهيل الترع فى المنيا

جدة - نرمين السيد - التقى الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، مساء أمس، أسامة القاضى، محافظ المنيا، وذلك فى إطار جولاته الميدانية لمتابعة موقف مشروعات الموارد المائية والرى بمحافظات بنى سويف، والمنيا، وأسيوط.





وعقب اللقاء، كرم الوزير عبد العاطى، ومحافظ المنيا 16 مهندسا بوزارة الرى، من المشرفين على أعمال تأهيل الترع بمحافظة المنيا، لجهودهم خلال الشهور الماضية فى تأهيل الترع بمعدلات سريعة وبأعلى درجة من الكفاءة. وصرح الدكتور عبد العاطى، أن الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بمحافظة المنيا تعد من أبرز الإدارات التى تشارك فى مبادرة "حياة كريمة" من خلال تأهيل الترع بنطاق محافظة المنيا. وأضاف الدكتور عبد العاطى أن تكريم العاملين فى هذا المشروع القومى يهدف لتشجيع جميع العاملين بالوزارة على بذل المزيد من الجهد لنهو تنفيذ الأعمال بمعدلات إنجاز عالية مع مراعاة ضبط الجودة، نظرا لما يمثله هذا المشروع من أهمية كبيرة فى تحقيق عدالة توزيع المياه بين المزارعين وتوصيل مياه الرى بسهولة لنهايات الترع وحسم شكاوى المزارعين، بخلاف المردود البيئى والحضارى والجمالى للمشروع.

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