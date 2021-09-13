رئيس الوزراء يتفقد مشروعات حياة كريمة بالقليوبية.. اليوم

يتفقد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، بعد قليل، عدد من مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمحافظة القليوبية يرافقه عدد من الوزراء.
تأتي هذه الجولة التفقدية فى إطار الزيارات الميدانية التي يقوم بها رئيس الوزراء بالمحافظات لمتابعة تنفيذ المشروعات ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.
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