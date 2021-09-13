وزير الرى يصل الى المنيا لمتابعة موقف مشروعات الموارد المائية والري

- تكريم العاملين بالمشروع القومى لتأهيل الترع بمحافظة المنيا

- عبد العاطى : نشجع العاملين بالوزارة على بذل المزيد من الجهد لنهو تنفيذ الأعمال بمعدلات انجاز عالية مع مراعاة ضبط الجودة

وصل السيد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والري لمحافظة المنيا مساء امس ، حيث التقى مع السيد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، وذلك فى اطار جولة الدكتور عبد العاطى الميدانية لمتابعة موقف مشروعات الموارد المائية والري بمحافظات بنى سويف والمنيا واسيوط.

وقد شهد اللقاء قيام الدكتور عبد العاطي واللواء القاضي بتكريم عدد (١٦) مهندس بوزارة الرى من المشرفين على اعمال تأهيل الترع بمحافظة المنيا وذلك نظرا للمجهود المتميز الذى بذله العاملين بالادارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة المنيا خلال الشهور الماضية فى تأهيل الترع بمعدلات سريعة وباعلى درجة من الكفاءة.

وصرح الدكتور عبد العاطى أن الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بمحافظة المنيا تعد من أبرز الإدارات التى تشارك فى مبادرة "حياة كريمة" من خلال تأهيل الترع بنطاق محافظة المنيا.

واضاف الدكتور عبد العاطى ان تكريم العاملين فى هذا المشروع القومي يهدف لتشجيع جميع العاملين بالوزارة على بذل المزيد من الجهد لنهو تنفيذ الأعمال بمعدلات انجاز عالية مع مراعاة ضبط الجودة ، نظرا لما يمثله هذا المشروع من اهمية كبيرة فى تحقيق عدالة توزيع المياه بين المزارعين وتوصيل مياه الرى بسهولة لنهايات الترع وحسم شكاوى المزارعين ، بخلاف المردود البيئى والحضارى والجمالى للمشروع.