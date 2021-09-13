رئيس الوزراء يصل القليوبية لتفقد عدد من مشروعات حياة كريمة

وصل الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، لمحافظة القليوبية، وبدأ جولة تفقدية لعدد من مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة يرافقه عدد من الوزراء.

تأتي هذه الجولة التفقدية فى إطار الزيارات الميدانية التي يقوم بها رئيس الوزراء بالمحافظات لمتابعة تنفيذ المشروعات ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.