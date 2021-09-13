دوت الخليج ينشر كشف حساب النائبة منال هلال خلال دور الإنعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني

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ينشر موقع دوت الخليج كشف حساب النائبة منال هلال، عضو لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب،عضو تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني.

دوت الخليج يرصد كشف حساب منال هلال خلال دور الانعقاد الاول من الفصل التشريعي الثاني

الجلسات العامة

حضرت النائبة منال هلال، عضو مجلس النواب، 48 جلسة عامة، واستخدمت 3 أدوات رقابية من خلال تقدمها بمقترح برغبة لتطوير حفلات الصوت والضوء، إضافة إلى تقدمها بمقترح برغبة لإنشاء ملتقي لشباب الفنانين والاستفادة من نتائج الملتقي فى تجميل مراطز الشباب فى المحافظات على مستوي الجمهورية.

ندوات وفعاليات

شاركت النائبة منال هلال، عضو مجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، فى 9 ندوات وفعاليات، كما شاركت فى 20 زيارة رسمية و 4 زيارات ميدانية. وتقدمت النائبة منال هلال، عضو مجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الاحزاب، بـ13 طلب خدمي، إضافة غلى حضور 55 اجتماع باللجان النوعية.

دور الانعقاد الأول لمجلس النواب

هذا وتقدم أعضاء مجلس النواب من تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، بطلب استجواب لوزير الاعلام لارتكابه مخالفات وعدم القيام بالمهام المنوطه بالوزارة.

كما حصل أعضاء التنسيقية فى مجلس النواب على الكلمة 92 خلال الجلسات العامة،فضلا عن حضور 1213 اجتماعا للجان النوعية، فضلا عن الحضور بالجلسة العامة 914 جلسة عامة.

كما تقدم اعضاء التنسيقية بالبرلمان بـ 52 اقتراح برغبة ، إضافة إلى 16 بيان عاجل، و162 طلب إحاطة ، إضافة إلى 15 سؤال موجه للوزراء. كما تقدمت التنسيقية فى مجلس النواب، بمشروعين قانونيين الاول بشأن ايلولة واستبدال الاراضي لصالح مراكز الشباب والهيئات الشبابية، والثاني بشأن إنشاءاللجنة العيا للارشاد الاسري، فضلا عن التقدم بطلب تشكيل لجنة تقصي حقائق بخصوص حادث قطاري سوهاج ، إضافة غلى التقدم بطلب لتشكيل لجنة للاستطلاع والمواجهة بشأن القوانين المنظمة لمسائل الأحوال الشخصية. كما تقدمت التنسيقية فى مجلس النواب، 3993 طلب خدمي تم تقديمهم لـ 163 جهة حكومية ، تمت الموافقة على 866 منهم،إضافة إلى عمل 34 تدريب متخصص ،و 46 اجتماع.

كما حضرت التنسيقية 236 فعالية وندوة ، منها حضور احتفالية عرض فيلم سكاي جاردن، 1977 ظهور إعلامي.

كما قامت التنسيقية بـ 572 زيارة رسمية ، و467 زيارة ميدانية ، ومشاركة التنسيقية فى حضور المؤتمر الأول لمبادرة حياة كريمة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.