هاجر الشرنوبي تعلن خطبتها رسميًا..«صورة»

دوت الخليج يرصد تفاصيل خطبة الفنانة هاجر الشرنوي وأحمد الجابري.

خطوبة هاجر الشرنوبي

أعلنت الشرنوبي خطبتها من أحمد الجابري، من خلال نشرها صورة تجمعهما عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام» من مراسم الاحتفال بالخطوبة، وعلقت عليها قائلة: "خطوبة".

نجوم الفن يهنئون هاجر الشرنوبي بخطبتها

ومن ثم انهالت التعليقات من نجوم ونجمات الفن، مقدمين لها التهاني، وكان على رأسهم: الفنان أحمد عصام، المطربة كارمن سليمان، الفنانة أماني كمال.

وكان أحمد الجابر، قد فاجأ الفنانة هاجر الشرنوبي الشهر الماضي أثناء الاحتفال بعيد ميلادها، بالتقدم لخطبتها، بعد أن ركع على قدمه وقدّم الخاتم وقام بتلبيسه لها أثناء تواجدهما في الساحل الشمالي.

هاجر الشرنوبي بحكاية بيت عز

ويعرض حاليًا لهاجر الشرنوبي «بيت عز» أولى حكايات مسلسل «إلا أنا 2»، ويشارك في بطولة الحكاية إلى جانب سهر الصايغ، كلا من رشدي الشامي، عصام السقا، صفاء الطوخي، سلوى محمد علي، سامي مغاوري، تامر نبيل، هاجر الشرنوبي وتدور الأحداث في إطار اجتماعى عائلى.

مسلسل «إلا أنا» فكرة يسرى الفخرانى، وعرض الموسم الأول منه على قناة dmc العام الماضى في 8 حكايات، كل حكاية قدمت بطولتها نجمة ومخرج مختلف فى 10 حلقات، وحقق العمل نجاحاً كبيرا مع الجمهور، واعتمد على حكايات مستوحاة من قصص وأحداث واقعية، حيث ناقش العديد من القضايا التي تهم المرأة والموجودة دائماُ في المجتمع المصرى.

هاجر الشرنوبي تتألق في دراما رمضان 2021

وشاركت الفنانة هاجر الشرنوبي في السباق الرمضاني المنصرم بمسلسلين هما مسلسل «كوفيد 25» من بطولة يوسف الشريف، أيتن عامر، راندا البحيري، ميرنا نور الدين، أحمد صلاح حسني، إدوارد، أميرة العايدي، إسلام جمال، وغيرهم من نجوم الفن، ومن تأليف إنجي علاء ومن إخراج أحمد نادر جلال.

ومسلسل «هجمة مرتدة»، من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد علاء الديب، وبطولة كل من: أحمد عز، هند صبري، ماجدة زكي، هشام سليم، نضال الشافعي، صلاح عبد الله، ندى موسى، محمود البزاوي، محمد عادل، خالد أنور، نور محمود، محمد جمعة، فيدرا، أحمد فؤاد سليم، يوسف عثمان، مايان السيد، شمم الحسن، لاشينة لاشين، علي قنديل.