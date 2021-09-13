/649886/موعد-مباراة-ليفربول-ضد-ميلان-فى-دوري-أبطال-أوروبا-2021
يحل فريق ميلان الإيطالي ضيفًا ثقيلًا على أرضية ملعب "أنفيلد رود"، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً.
ويرصد دوت الخليج موعد مباراة ليفربول ضد ميلان فى دوري أبطال أوروبا 2021:
وتضم المجموعة الثانية في دوري أبطال أوروبا كلا من ليفربول الإنجليزي وميلان الإيطالي وأتلتيكو مدريد الإسباني وبورتو البرتغالي.
وستكون الجماهير على موعد مع الإثارة والمتعة يوم الأربعاء المقبل من خلال مباراة ليفربول وميلان والتي تعد من المواجهات القوية على المستوى الفني، خصوصا وأن كلا الفريقان يمتلكان عناصر مميزة من اللاعبين وعلى رأسهم محمد صلاح وإبراهيموفيتش.
ويدخل ليفربول اللقاء القادم ضد ميلان بمعنويات مرتفعة بعدما حقق الفوز على ليدز يونايتد بثلاثة أهداف دون رد بالجولة الرابعة من مسابقة الدوري الإنجليزي.
ويتقاسم ليفربول صدارة البريميرليج مع مانشستر يونايتد وتشيلسي برصيد 10 نقاط من 3 انتصارات وتعادل وحيد.
على الجانب الآخر، يقدم أيضاً ميلان أداءاً رائعاً منذ انطلاق الموسم الحالي تحت قيادة مدربه ستيفانو بيولى بالدوري الإيطالي.
واستطاع نادي ليفربول من تحقيق الفوز بنتيجه ثلاثة اهداف مقابل لاشي علي نظيره ليدز يونايتد ليعتلي رصيده الي 10 نقاط مجتلا بها المركز الثالث خلف نادي مانشيستر يونايتد صاحب المركز الاول ثم تشيلسي في المركز الثاني بنفس عدد النقاط.
وتمكن النجم المصري محمد صلاح من تسجيل هدف اللقاء الوحيد حتي الان الهدف الشخصي رقم100 في مسيرته في بطوله الدوري الانجليزي،
وكان الفرعون المصري محمد صلاح يحتاج الي هز شباك نادي ليدز يونايتد بهدف وحيد ليصبح خامس اسرع لاعب وصولا الي نادي المائه بالدوري الانجليزي الممتاز.
و يستعرض دوت الخليج قائمة اسرع اللاعبين وصولا الي نادي المائه في الدوري الانجليزي : أسرع اللاعبين وصولا إلى 100 هدف في بريميرليج: آلان شيرر - 124 مباراة. هاري كين - 141 مباراة.
سيرجيو أجويرو - 147 مباراة تيري هنري - 160 مباراة. وسيكون محمد صلاح خامسا حال احرازه هدفا في شباك ليدز يونايتد اليوم بواقع 162 مباره .
وكان الالماني يورجن كلوب قد بدأ المباره بتشكيل مكون من : حراسة المرمى: أليسون الدفاع: أرنولد، ماتيب، فان دايك، روبرتسون. وسط الملعب: فابيينيو، تياجو ألكانتارا، إليوت. الهجوم: محمد صلاح، ساديو ماني، ديوجو جوتا.
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