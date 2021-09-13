ورشة عمل لـ تطوير القدرات الإدارية لقيادات إعلام القاهرة

جدة - نرمين السيد - انعقدت أول ورشة عمل لتطوير القدرات الإدارية لقيادات كلية الإعلام، جاعمة القاهرة، وذلك خلال يومى 12 و13 سبتمبر 2021، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس الجامعة، والدكتورة هويدا مصطفى، عميد كلية الإعلام.





حاضر فى الورشة الدكتور خالد بركات، أستاذ الإدارة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، ومدير مركز خدمة المجتمع بالجامعة، فيما أشرف على تنظيم ورشة العمل الدكتورة وسام نصر، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث. وقالت الدكتورة ليلى عبد المجيد، مدير وحدة الجودة بالكلية والمدير التنفيذى لمشروع تأهيل الكلية للاعتماد الدولى، إن هذه الورشة تأتى فى إطار أنشطة مشروع تأهل الكلية للاعتماد الدولى الممول من إدارة المشروعات بوزارة التعليم العالى وجامعة القاهرة. فى الوقت نفسه يشارك فريق عمل المشروع، غدا الثلاثاء، فى ورشة العمل التى تنظمها إدارة المشروعات بوزارة التعليم العالى، عبر زووم، حول "إعداد الدراسة الذاتية لبرامج الكلية"، التى ستتقدم بها للهيئة الألمانية للاعتماد الدولى، ويحاضر فيها الدكتور عماد شلبى، ويحضرها الدكتور أحمد عبد الوهاب، الأستاذ بكلية زراعة القاهرة، ومستشار المشروع.

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