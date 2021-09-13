سفارة إسبانيا تنظم ورشة لإدارة المواقع الأثرية بالتعاون مع متحف الحضارة

جدة - نرمين السيد - ومن المقرر حضور سفير إسبانيا، رامون خيل كاسارس هذه الفعاليات، التىى ستقام فى متحف الحضارة من الساعة العاشرة صباحا إلى الثانية ظهرا على مدار يومين.

وتتضمن الورشة محاضرات لأثريين متخصصين من إسبانيا ومصر، مثل خبيرة المصريات، دكتورة ميريام سيكو (مديرة مشروع تنقيب وترميم معبد ملايين السنين للملك تحتمس الثالث بالأقصر، من إسبانيا، ومن مصر دكتور هشام الليثى، رئيس الإدارة المركزية لتسجيل الآثار بوزارة السياحة والآثار المصرية، ودكتور محمد نجيب رضا، مدير منطقة آثار أبيدوس بوزارة السياحة والآثار المصرية.

وسيعمل متخصصو الآثار المشاركون فى ورشة العمل على تدريب خبراء مصريين، وذلك من خلال نموذج مشروع تنقيب وترميم معبد ملايين السنين للملك تحتمس الثالث، بالإضافة إلى مواقع أثرية أخرى فى الفيوم والأقصر.

يذكر أن مشروع تنقيب وترميم معبد ملايين السنين للملك تحتمس الثالث، بدأ عام 2008، وهو يمثل ثمرة التعاون المشترك بين وزارة السياحة والآثار المصرية وجامعة إشبيلية فى إسبانيا، وتشارك فى إدارته حاليا دكتورة، ميريام سيكو، وفتحى ياسين عبد الكريم، مدير عام منطقة صعيد مصر بوزارة السياحة والآثار.