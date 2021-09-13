محافظ المنوفية: تمويل 90 مشروعا بـ17 مليون جنيه خلال أغسطس ضمن «مشروعك»

وقال محافظ المنوفية فى تصريح اليوم الإثنين، إن برنامج "مشروعك" والذى تنفذه وزارة التنمية المحلية بمشاركة عدد من البنوك الوطنية له دور كبير فى خلق فرص عمل خصوصا للشباب والمرأة المعيلة مما يسهم فى خفض معدلات البطالة ورفع مستوى المعيشة للمواطنين من أبناء المحافظة، كما عزز بشكل ملموس من جهود المحافظة فى مجال دعم وتشجيع الشباب على الإقدام على إقامة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ودعم جهود الدولة نحو الإتجاه إلى الإنتاج تنفيذا لرؤية مصر 2030.
ووجه المحافظ بتكثيف حملات التوعية بالمشروع خصوصا فى القرى وتقديم كافة التسهيلات والدعم اللازم وذلك للاستفاده من مزايا البرنامج وتوفير فرص عمل للشباب من أبناء المحافظة، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتعزيز ثقافة العمل الحر وتشجيع الشباب على إقامة المشروعات المختلفة للحد من البطالة وبما يتماشى مع خطط التنمية التى تشهدها الدولة فى شتى المجالات.
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