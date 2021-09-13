صور.. تعاون بين «الشباب» و«الأزهر» لبناء الوعى

جدة - نرمين السيد - شهد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والدكتور محمد عبد الرحمن الضوينى وكيل الأزهر الشريف، اللقاء التدشينى لانطلاق التعاون المشترك بين الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدنى بالوزارة والمركز العالمى الفتوى الإلكترونية التابع لمشيخة الأزهر الشريف، لنشر قيم التسامح ونبذ العنف، بمركز التعليم المدنى بالجزيرة، بحضور الدكتورة مرفت سيد أحمد رئيس الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدنى بالوزارة، ولفيف من علماء الأزهر الشريف.





وأكد وزير الشباب والرياضة أن الهدف من هذا التعاون توعية الشباب بمفاهيم الدين الصحيحة، وعدم الخلط بين المفهوم الدينى والمفهوم السياسى، واستثمار جهد الشباب فى مجال خدمة المجتمع والوطن، وتفعيل شعار الخدمة العامة وتنمية المجتمع، من خلال حملات توعية وتثقيفية لكل أطياف المجتمع، بالاضافة الى نشر المفاهيم الصحيحة ونبذ المعلومات المغلوطة ونشر ثقافة التعايش السلمى ومواجهة الأفكار الهدامة، وذلك بتكثيف برامج الوعى لدى النشء والشباب، للمساهمة فى إعداد جيل واعى وفاعل منتمى لوطنه وقادر على حمايته، مشيرا الى الاهتمام الكبير من الوزارة بقضية بناء الوعى لدى الشباب.



وتابع صبحى أن الشباب المصرى طاقة متجددة يجب الحفاظ عليها، والقيادة السياسية بالدولة المصرية تقدم للشباب كل الدعم والمؤازرة، وتعمل على تمكينهم فى كل المجالات، وتسعى لعقد العديد من اللقاءات الحوارية معهم لمناقشة القضايا الراهنة والشائكة لخلق جيل واع مشارك بإيجابية فى صنع القرار ولدية إلمام كامل بكل المتغيرات داخل المجتمع.



وقال الدكتور محمد عبد الرحمن الضوينى وكيل الأزهر الشريف: "نستكمل مسيرتنا التوعوية بإطلاق مشروعاتنا الجديدة التى ينتظرها أبناؤنا؛ والتى يتطلعون من خلالها إلى مستقبل مشرق، مرتكزين على حضارة عريقة، وحاضر زاخر بسواعد المخلصين من أبناء الوطن الحبيب، وبالتوعية البناءة والعلم والعمل، فليس أعظم من علم صحيح يغرسه الإنسان فى النشء والشباب"، لافتا إلى أن استمرار التعاون بين الأزهر الشريف ووزارة الشباب والرياضة يسهم فى بناء وعى الشباب بشكل عصرى متفتح يستمسك بقيم دينه وثقافة مجتمعه، يعتز بأخلاقه ويحافظ على هويته، مشيرا إلى أن هناك عدة مشاريع ومبادرات وتجارب نافعة ورائدة يقوم بها الأزهر بالتعاون مع وزارة الشباب.

وأضاف: "إن النشاطات التى يطلقها الأزهر الشريف اليوم بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، لتهدف إلى الإسهام فى بناء الإنسان، وتحقيق العمران، وزيادة الوعى الدينى والمجتمعى، وتصحيح المفاهيم، ومواجهة الأفكار المنحرفة والهدامة، وتعزيز قيم الأخوة الإنسانية، ودعم منظومة القيم والأخلاق، وتكرس لحياة أسرية قوية متماسكة من خلال برامج تدريبية اجتماعية ودينية متخصصة، وباستخدام أدوات الميديا ومنافذها، والتفاعل مع الشباب عبر وسائل الاتصال الحديثة، والاجتماعية والميدانية المباشرة فى الأندية ومراكز الشباب وجميع المنصات التى تسهم فى تدعيم هذه التنشئة، واستقامة هذا البناء، بالإضافة إلى استماع علماء الأزهر إلى الشباب، والتواصل البناء معهم، ومحاورتهم، ومناقشتهم، والإجابة عما يشغل أذهانهم من الأسئلة والاستفسارات، وتقديم أجوبة شافية وسطية مستنيرة على هذه التساؤلات، وهو لا شك دور يستحق أن تتكاتف وتتضافر من أجله كل الجهود، لتحقيق هذه الأهداف السامية التى تدعم أهداف خطة الدولة المصرية للتنمية المستدامة 2030 فى ضوء رؤية القيادة السياسية الحكيمة، وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى".



وتم استعراض أهم جهود التعاون بين وزارة الشباب والرياضة ومشيخة الأزهر الشريف، والتى هدفت الى زيادة الوعى الدينى والمجتمعى الصحيح وتصحيح المفاهيم ومواجهة السلوكيات والظواهر المجتمعية السلبية، والوقوف على أبرز محاور الفعاليات التوعوية التى تناولها برنامج التوعية الأسرية والمجتمعية الذى يشرف عليه وينفذه مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية خلال الفترة السابقة، والتى من المقرر ان يعمل عليها مركز الازهر العالمى للفتوى الإلكترونية والإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدنى خلال المرحلة القادمة.

ومن المقرر تدشين 4 مشروعات توعوية جديدة بين الأزهر الشريف ووزارة الشباب والرياضة أولها إطلاق المسابقة الشبابية التفاعلية التوعوية المشتركة"نسمات نورانية" والتى سيتم عرضها على المنافذ الإلكترونية للأزهر الشريف ووزارة الشباب والرياضة من خلال 30 فيديو فصير تتناول موضوعات دينية وحياتية كثيرة وتعالج عددا من القضايا المجتمعية، أن يتم تكريم اثنين من الفائزين لكل فيديو ومنحهم جوائزهم مالية.

ثانيا - إطلاق مبادرة "نور فكرك.. ابن وعيك" ضمن برنامج التوعية الأسرية والمجتمعية، والتى من المقرر أن يعقد فعالياتها مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية فى مقر مشيخة الأزهر الشريف لبرلمان الشباب والطلائع التابع لوزارة الشباب والرياضة على مراحل زمنية متتابعة تشمل جميع أعضاء البرلمان فى جميع محافظات الجمهورية وفق خطة زمنية وبرنامج تدريبى محدد، وتهدف المبادرة إلى زيادة الوعى الدينى

والمجتمعى الصحيح وبناء العقول بالمعرفة والعلم وتواصل علماء الأزهر الشريف مع طلائع وشباب البرلمان وسماع ارائهم وتساؤلاتهم حول القضايا الدينية والحياتية المختلفة.

ثالثا - إطلاق لقاءات بمراكز الشباب على مستوى الجمهورية تحت عنوان"الأزهر يجمعنا"و"الأخلاق والحريات وبناء الإنسان" وتهدف إلى معالجة الظواهر السلبية ونشر ثقافة الأخوة الإنسانية ودعم منظومة القيم والأخلاق.

رابعا- استمرار لقاءات " مصر أولا.. لا للتعصب"