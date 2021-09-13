وزيرة البيئة تناقش مع محافظ الغربية دعم القرى الأكثر احتياجا

جدة - نرمين السيد - اجتمعت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، مع الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، لمناقشة عدد من القضايا البيئية المشتركة داخل محافظة الغربية، وعلى رأسها الأوضاع البيئية داخل مركز زفتى، والذى يتم تطويره فى مبادرة "حياة كريمة"، وسبل دعم وزارة البيئة للمحافظة ضمن المبادرة، فى مجالات تطبيق مشروع البيوجاز وزراعة الأسطح ونشر المسطحات الخضراء استخدام الطاقة المتجددة.





يأتى ذلك فى قريتى نهطاى وتفهنا العزب، والتى سيتم الانتهاء من تطويرهما فى ديسمبر المقبل ضمن مبادرة "حياة كريمة" بمركز زفتى، وتوفيق أوضاع الصناعات الملوثة للبيئة، بحضور الدكتور طارق العربى رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات الصلبة.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن الوزارة لن تتوانى فى تقديم الدعم الفنى اللازم فى تطوير القرى الأكثر احتياجًا لتصبح قرى نموذجية توفر للمواطن حياة كريمة، وتراعى الأبعاد البيئية ومعايير الاستدامة، فى ظل النهضة التنموية التى تشهدها الدولة.

ووجهت وزيرة البيئة بسرعة تشكيل لجنة من وزارة البيئة لدراسة الاحتياجات البيئية للقريتين التى سيتم افتتاحهما قريبا بالمحافظة كقرى نموذجية، ولجنة تابعة لرئيس جهاز شئون البيئة لتقييم الوضع البيئى بمجمع الصناعات بمركز زفتى، وآليات توفيق أوضاع الصناعات المخالفة.

وخلال الاجتماع ناقشت وزيرة البيئة والمحافظ موقف منظومة إدارة المخلفات الصلبة وعلى رأسها تطوير النقاط الوسيطة التى يتم إنشائها داخل مركزى سمنود وزفتى، إذ أكدت الوزيرة الانتهاء من الأعمال المدنية بتلك المواقع بنهاية أكتوبر المقبل، كما تطرق الاجتماع إلى مناقشة توفيق أوضاع المدفن الصحى بالسادات، إذ تم الاتفاق على وضع جدول زمنى للانتهاء من إنشاء خليتين جديدتين خلال العام المقبل.

ووجهت بالدفع بلجنة لتقييم الوضع بالموقع وإعداد تقرير متابعة أسبوعى حتى الانتهاء من المحطتين، واعداد دراسة متكاملة عن منظومة المخلفات بزفتى، بالإضافة إلى الوقوف على آخر مستجدات مشروع تحويل المخلفات لطاقة فى المحافظة.

وفى ذات السياق، تباحث الطرفان فى آليات تطوير خطوط تدوير المخلفات بمصنعى دفره والمحلة الكبرى، إذ تم الانتهاء من تركيب 4 خطوط وجارى العمل على إنشاء خطين جديد ليعمل مصنع المحلة الكبرى بكامل طاقته، فى حين أتفق الطرفان على وضع جدول زمنى لرفع كفاءة خطوط التدوير بمصنع دفرة.

وطالب محافظ الغربية دعم الوزارة فى تنفيذ عدد من الفعاليات تتضمن "تنفيذ حملات توعوية، زراعة أشجار، زراعة أسطح المنازل وإنشاء لوحدات البايو جاز"، فى قريتى نهطاى وتفهنا العزب وباقى القرى ضمن فعاليات مبادرة حياة كريمة بمركز زفتى.

وأضاف المحافظ أنه فى إطار حرص المحافظة على توفير حياة كريمة لأهالينا بمركز زفتى، فإن المحافظة تسعى لتقنين الأوضاع البيئية داخل مركز زفتى من خلال توفيق أوضاع مكامير الفحم وورش تدوير الكاوتش بميت الحارون وغيرها من الصناعات التى يشتهر بها مركز زفتى، مطالبًا بدعم الوزارة فى وضع آليات لتقنين أوضاع تلك الصناعات التى تعتبر واحدة من أهم الصناعات على مستوى الجمهورية.