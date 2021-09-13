مدبولى يزور قرية كفر شبين لمتابعة مشروعات «حياة كريمة»

جدة - نرمين السيد - وزار مدبولى 4 مناطق بقرية كفر شبين أولها مركز شبين القناطر، ومدرسة شبين الابتدائية الجديدة، ومجمع الخدمات ومحطة الصرف الصحى. ويتابع رئيس الوزراء مبادرة حياة كريمة فى مختلف المحافظات بزيارات مكوكية لمتابعة التطوير بكل مراحله، والاطلاع على المشروعات المُنفذة على أرض الواقع.

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