وزير الري ومحافظ أسيوط يتفقدان مشروع تبطين ترعة المجرور الأسيوطي والمعصرة بمركز...

تفقد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري يرافقه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ؛ مشروع تبطين ترعة الشيخ سويف 16.5 كيلو تم الانتهاء من أعمالها خلال 5 شهور ، وأعمال تبطين ترعة المجرور الأسيوطي ك 6.00 والتي يشرف على تنفيذها الإدارة العامة لصيانة الخزانات والقناطر وأعمال تبطين تقاطع ترعة المعصرة ك 5.00 والتي يشرف على تنفيذها الإدارة العامة للتوسع الأفقي ومشروعات الري بقرية المعصرة التابعة لمركز الفتح ضمن أعمال المرحلة الأولى من المشروع القومي لتبطين الترع تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بترشيد الفاقد من المياه وتحسين الري

... جاء ذلك فى بداية زيارته للمحافظة اليوم لتفقد وافتتاح بعض مشروعات الرى بقرى ومراكز المحافظة ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والمشروع القومي لتطوير الريف المصري والذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

رافقهما خلال الجولة التفقدية العميد محمد اسماعيل المستشار العسكري للمحافظة ، والمهندس ياسر عبد الرحيم رئيس الادارة المركزية للموارد المائية والرى بالمحافظة والمهندس عبدالقادر الشناوي رئيس الادارة المركزية لمشروعات الري بشمال الوادي ، والمهندس محمد عمر مدير عام التوسع الأفقي ومشروعات الري بأسيوط ، والمهندس سيد جابر مدير أعمال الإدارة العامة للتوسع الأفقي ومشروعات الري بأسيوط ، وعبد الرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح ولفيف من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والقيادات التنفيذية.

حيث تفقد الوزير ومرافقوه أعمال تبطين ترعة مجرور الأسيوطي بقرية المعصرة التابعة لمركز الفتح بطول 10 كيلو و350 متر والتي يشرف على تنفيذها الإدارة العامة لصيانة الخزانات والقناطر ، وتابع نسب التنفيذ بها ومراحل العمل التي تجرى وفقاً للاشتراطات الفنية ومعايير الجودة كما تفقد الوزير أعمال تبطين تقاطع ترعة المعصرة ك 5,00 والتى يشرف على تنفيذها الادارة العامة للتوسع الافقى ومشروعات الري.

وقال وزير الموارد المائية والرى أنه جار تنفيذ المشروع القومي لتأهيل الترع والذي يستهدف حسم شكاوى المزارعين وتوصيل مياه الري لنهايات الترع وتحقيق العدالة في توزيع المياه بين المزارعين، والمشروع القومي للتحول لنظم الري الحديث وتأهيل المساقي والذي يستهدف تحويل زمام 3.70 مليون فدان من الأراضي القديمة من الري بالغمر لنظم الري الحديث خلال 3 سنوات ؛ في إطار رؤية الوزارة لتحقيق عملية تطوير شاملة للمنظومة المائية سواء على مستوى الترع والمساقي أو على المستوى الحقلي من خلال تنفيذ أنظمة الري الحديث واستخدام تطبيقات الري الذكي مشيراً إلى الانتهاء من تأهيل ترع بأطوال تصل إلى 1804 كيلو متر في 20 محافظة بالجمهورية لافتا إلى تدبير اعتمادات مالية لتأهيل ترع بأطوال تصل إلى 7790 كيلو مترا ضمن أعمال المرحلة الأولى التي ستنتهى بحلول منتصف عام 2022 بتكلفة إجمالية تقدر بمبلغ 18 مليار جنيه مشيراً إلى أن تلك الأعمال تأتي في ضوء خطة الوزارة لتأهيل وتبطين الترع وضمن المشروعات التي يتم تنفيذها لترشيد استخدام الموارد المائية كأحد محاور الاستراتيجية القومية للموارد المائية 2037 والتي تهدف إلى توفير الموارد المائية المطلوبة لكافة القطاعات المستفيدة من الموارد المائية منوهًا أن هذا المشروع يهدف إلى تعظيم الاستفادة من الموارد المائية من خلال ترشيد الاستخدامات المائية وحل مشاكل توصيل المياه في نهايات الترع وتحقيق العدالة في توزيع المياه وزيادة الإنتاجية الزراعية كما يعمل على تقليل تكلفة الصيانة وإزالة الحشائش الدورية للترع مناشداً المواطنين بضرورة على الحفاظ على المجارى المائية وحمايتها من التلوث بخلاف المردود الاقتصادي والاجتماعي والحضارى والبيئى الملموس فى المناطق التى يتم تنفيذ المشروع فيها.

من جانبه أوضح محافظ أسيوط إنه جاري تبطين وتأهيل 63 ترعة بمختلف مراكز وقرى المحافظة في المرحلة الأولى بأطوال 285 كيلو متر وبتكلفة تصل إلى 835 مليون جنيه لافتا إلى أن المستهدف تبطين 750 كم طولي من الترع بتكلفة تتجاوز 2.5 مليار جنيه خلال المرحلة الثانية التي تبدأ عام 2022 وتستمر لمدة 3 سنوات مشيراً إلى أهمية المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع والذي تنفذه وزارة الري والموارد المائية تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية واصفًا اياه بإنه بمثابة "نقلة حضارية" تسعى إليها الحكومة المصرية في قرى ونجوع مصر لتطوير شبكة الترع والمصارف فيها ونقلها إلى شكل حضاري يساعد على تحسين البيئة والحد من التلوث وصولًا إلى مردود اقتصادي واجتماعي ملموس في تلك المناطق المحرومة بالإضافة إلى أهمية تبطين الترع والمصارف التي تتفرع من نهر النيل بهدف تقليل الفاقد من المياه ووصولها إلى نهايات الترع التي كانت تعاني من ضعف المياه وحل مشاكل المزارعين بالقرى والنجوع مشدداً على المتابعة المستمرة والزيارات الميدانية لتنفيذ الأعمال والتأكيد على مراعاة الاشتراطات الفنية في التنفيذ والمتابعة المستمرة للأعمال التي يجرى تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة تحت إشراف مسئولي الري ورؤساء المراكز والأحياء لافتاً إلى تفقده العديد من أعمال تبطين الترع بقرى ومراكز المحافظة لمتابعة سير الأعمال ومعدلات التنفيذ لهذه المشروعات وذلك فى إطار توجيهات رئيس مجلس الوزراء والمتابعة المستمرة لتنفيذ مشروع تأهيل وتبطين الترع ومتابعة نسب التنفيذ وفقًا للمواصفات.

كما رافق الوزير والمحافظ خلال الجولة التفقدية المهندس مصطفي يونس والمهندس أحمد مصطفي والمهندس أحمد كمال ، والمهندس محمد عبد الرحيم ، والمهندس مهاب مهندسي الادارة العامة لمشروعات الري بأسيوط.