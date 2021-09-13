تلقي الجرعة الأولى من التطعيم ضد كورونا للعاملين بالقوى العاملة بالإسكندرية

بدأت مديرية القوى العاملة بالإسكندرية بتلقي العاملين للجرعة الأولى من لقاح التطعيم ضد فيروس كورونا، والتي تستمر لمدة يومين بمقر المديرية، بالتعاون مع وزارة الصحة، وذلك للحد من انتشار الفيروس والحفاظ علي صحة العاملين.

وقال وزير القوي العاملة محمد سعفان أن ذلك يأتي تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، والقرارات الصادرة عن اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بأن يتم التنسيق مع وزارة الصحة والسكان لحصول العاملين بالوزارات ومديرياتها على لقاح التطعيم المضاد لفيروس كورونا المستجد للحد من خطر انتشاره.

وأكد وزير القوي العاملة اهتمام القيادة السياسية بحصول جميع العاملين بالدولة في جميع أنحاء الجمهورية على لقاح التطعيم، مصدرا توجيهاته لمديري مديريات القوي العاملة علي مستوى الجمهورية بحصول جميع العاملين على الجرعة الأولى من اللقاح بمقر المديرية بالتعاون مع مديرية الصحة بالمحافظة.

ومن جانبه ، قال ياسر سعيد مدير المديرية : إن ١٥٠ من العاملين بالمديرية تلقوا اللقاح خلال اليوم الأول على أن يستكمل بقية العاملين تلقي اللقاح في اليوم التالي مشيدا بالتعاون بين المديرية ومديرية الصحة والسكان بمحافظة الإسكندرية لإنجاز هذا العمل، موجها الشكر للجنة القائمة على تقديم لقاح التطعيم للعاملين، وجميع الأطقم الطبية لما يبذلونه من جهد فى الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، فضلا عن دورهم في نشر الوعي بين المواطنين.

وفي نفس السياق أشار مدير المديرية إلى أن هناك فريق طبي توجه لمقر المديرية لعمل تحليل لوظائف الكلى وأمراض السكر بالدم والكشف المبكر علي أورام الثدي والمتابعة بصفة دورية لجميع العاملات، وذلك للحفاظ علي صحة العاملات.