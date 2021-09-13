مدبولي يتفقد مشروعات "حياة كريمة" بالقليوبية..ويشدد على تذليل أية معوقات تواجه التنفيذ

/649903/مدبولي-يتفقد-مشروعات-حياة-كريمة-بالقليوبيةويشدد-على-تذليل-أية-معوقات-تواجه-التنفيذ

بدأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء جولة تفقدية، صباح اليوم، للمشروعات الجاري تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " لتطوير الريف المصري في قرى مركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية، ورافقه اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، ومسئولي الجهات المعنية. واستهل رئيس الوزراء جولته التفقدية، بالتأكيد أن هذه الجولة التفقدية لمشروعات مبادرة الرئيس "حياة كريمة" في محافظة القليوبية تأتي في إطار المتابعة المستمرة للمشروعات الجاري تنفيذها ضمن المبادرة على أرض الواقع وأولا بأول في المحافظات التي تتضمنها المبادرة؛ لدفع العمل بها، وتذليل أية معوقات أو تحديات تواجه التنفيذ، طبقا لتوجيهات رئيس الجمهورية.

دوت الخليج يرصد تفاصيل زيارة رئيس الوزراء لقري حياة كريمة فى القليوبية

حياة كريمة

وقال الدكتور مصطفى مدبولي : الحكومة حريصة على إجراء مراجعة دقيقة منتظمة للأعمال الإنشائية الخاصة بمبادرة "حياة كريمة"، من أجل ضمان مستوى أداء وتنفيذ طبقاً للمعايير المطلوبة لجميع قطاعات المبادرة ومراحلها.

قري حياة كريمة بالقليوبية

وبدأت الجولة لرئيس الوزراء ومرافقيه بقرية كفر شبين التابعة لمركز شبين القناطر، حيث أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن قرى محافظة القليوبية تشهد تنفيذ العديد من المشروعات التنموية والخدمية ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة"، والتي يتولى تنفيذها الجهاز المركزي للتعمير من خلال الجهاز التنفيذي لتعمير القاهرة الكبرى، مشيرا إلى أن هذه المشروعات تشمل مد وتدعيم شبكات مياه الشرب والصرف الصحي، وإنشاء مُجمعات خدمات للمواطنين، ومجمعات خدمات زراعية، بالإضافة إلى إنشاء ورفع كفاءة مراكز الشباب بالقرى، فضلا عن تنفيذ مشروعات أخرى لتدعيم شبكات الكهرباء والغاز والاتصالات، ورفع كفاءة الطرق، إلى جانب إنشاء " سكن كريم" للحالات المستحقة من المواطنين، وغيرها.

وقال الدكتور عاصم الجزار: نعمل على تنفيذ مختلف المشروعات الخدمية بمبادرة الرئيس طبقا لأعلى مستوى من الكفاءة والجودة، لإتاحة أفضل الخدمات لأهالينا في الريف، وتوفير "حياة كريمة" لجميع المواطنين.

من جانبه، أشار اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، إلى أنه جار العمل في تنفيذ 181 مشروعا بقرى مركز شبين القناطر بتكلفة تصل إلى 2 مليار و600 ألف جنيه، حيث يتم تنفيذ 9 مجمعات لخدمات المواطنين، و9 مجمعات للخدمات الزراعية، و29 مركزا للشباب والرياضة ما بين إنشاء ورفع كفاءة، بالإضافة إلى 35 مشروعا للصحة ونقاط الإسعاف، فضلا عن 9 مشروعات لأعمال شبكات الكهرباء، و20 مشروعا للري، و70 مشروعا للطرق ورصفها، وغيرها. وأضاف أن قرى مركز شبين القناطر ستشهد تنفيذ عدد من المشروعات المقترحة في قطاع المرافق، تتضمن 50 مشروعأً في مجال مياه الشرب، و25 مشروعاً و 3 محطات معالجة في الصرف الصحي.

وقال اللواء محمود نصار: بدأ العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها بقريتي كفر شبين ونوى منذ شهر تقريبا، ومن المخطط الانتهاء من التنفيذ بحلول نهاية العام الجاري.

وفيما يتعلق بالموقف التنفيذي للمشروعات التي يتم تنفيذها بقرية كفر شبين، أوضح اللواء محمد عبد القادر الكيلاني، رئيس الجهاز التنفيذي لتعمير القاهرة الكبرى أنه يتم إنشاء ورفع كفاءة مركز الشباب بالقرية على مساحة تصل إلى 2000م2، وذلك طبقاً للنماذج المصممة فى هذا الإطار، حيث يتم في هذا المشروع رفع كفاءة المبنى وإضافة مساحة أخرى كامتداد لتوسعة المركز لخدمة شباب القرية، حيث يحتوى مركز الشباب على مبنى الأنشطة الذي يتكون من أرضي ودور أول على مساحة 325 م2، ويضم عددا من صالات الأنشطة الرياضية، والمكتبة، كما يحتوى المركز على ملعبيْ خماسي، لافتا إلى أن معدل التنفيذ تجاوز 90%.

كما تابع رئيس الوزراء خلال جولته بقرية كفر شبين معدلات تنفيذ أعمال مشروع إنشاء مدرستي كفر شبين الجديدة 3، وكفر شبين الإعدادية بنين، حيث تمت الإشارة إلى أن القرية تشهد حاليا أعمال رفع كفاءة وتطويرمدارس كفر شبين الابتدائية الجديدة3، و"زاوية الشيخ سند الابتدائية المشتركة"، و"الشهيد عقيد أحمد كمال محمود" للمرحلة الابتدائية خلال ثلاثة أشهر، كما يتم العمل على رفع كفاءة مدرسة كفر شبين الإعدادية بنات، وكفر شبين الإعدادية بنين، وغيرها، كما تم توفير قطعة أرض لإنشاء مدرسة أخرى بعزبة الشيخ سند التابعة لقرية كفر شبين مخصصة للتعليم الأساسي، وتحتوي على 11 فصلا، وجار العمل بها بمعدل إنجاز يبلغ 23%.

وخلال جولته بقرية كفر شبين، تعرف رئيس الوزراء على الموقف التنفيذي لمشروع مد وتدعيم شبكات الغاز الطبيعى بالقرية، حيث أشار المهندس محمد جمعة، مساعد رئيس شركة غاز مصر لمناطق الدلتا وجنوب الصعيد، إلى أن المشروع يهدف إلى توصيل الغاز الطبيعي لعدد 13938 أسرة بالقرية، وذلك بإجمالى أطوال خطوط شبكات أرضية ضغط عالی " 7 بار" مغذية للقرية تصل إلى 4 كم طولي، مضيفاً أن أطوال خطوط الشبكات الأرضية ضغط منخفض داخل القرية تصل إلى 66.5 كم طولي، لافتا إلى أن عدد منظمات تخفيض الضغط بالقرية تبلغ 3 منظمات سعة 1000 متر مكعب/ ساعة، كما يتم تنفيذ الأعمال الخاصة بتوصيل الغاز الطبيعى لعدد 17 مخبزاً بلدياً بالقرية ضمن مبادرة توصيل المخابز البلدية.

وخلال الجولة التفقدية بالقرية، أشار رئيس جهاز تعمير القاهرة الكبرى إلى أنه يتم كذلك تدعيم شبكات الكهرباء في قرى مركز شبين القناطر بتكلفة تصل إلى 700 مليون جنيه، حيث بدأت أعمال تشوينات الكابلات، كما تم توريد كابلات متوسط لقرية كفر شبين وتم فردها استعدادا لبدء التنفيذ، مؤكدا أنه يجري العمل على تحويل جميع الشبكات الهوائية إلى شبكات أرضية.

وعقب ذلك، تفقد رئيس الوزراء ومرافقوه أعمال تنفيذ مشروع إنشاء مجمع خدمات المواطنين بقرية كفر شبين، حيث أشار اللواء محمد عبد القادر الكيلاني إلى أنه جار حاليا إنشاء مجمع الخدمات بقرية كفر شبين الذي يتكون من دور أرضي ودورين علويين، ويضم مركزا تكنولوجيا، ومكاتب للسجل المدني، والشهر العقاري، والتموين، والبريد، والتضامن الاجتماعي، إلى جانب وحدة محلية، ومجلس محلي، بنسبة تنفيذ تصل إلى 35% ، حيث يتم حاليا تنفيذ سقف الدور الأول علوي، كما يتم تنفيذ مجمعات الخدمات الزراعية في القرى وفق نموذجين تم تصميمهما للاختيار من بينهما وفقا للمساحة المتاحة، لافتا إلى أنه يتم تنفيذ مشروع إنشاء مجمع للخدمات الزراعية بقرية كفر شبين وفق النموذج 2 على مساحة 330م2، ويتكون من دورين أرضي وأول، لتلبية احتياجات ومتطلبات أهالي القرية، حيث يضم المجمع وحدة بيطرية وجمعية تعاونية زراعية، إلى جانب مركز إرشاد، مشيرا إلى أن نسبة التنفيذ تبلغ 50%.

وقال المهندس حسن الفار، رئيس الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى: يتم تنفيذ مشروع إحلال وتجديد شبكات الصرف الصحي بقرية كفر شبين، والذي يتضمن مد وتدعيم شبكات الصرف بالقرية، وعمل وصلات منزلية، حيث بدأ العمل بالمشروع خلال أغسطس الماضي، وتصل معدلات التنفيذ حاليا إلى 40%، ومن المخطط الانتهاء من التنفيذ بنهاية سبتمبر الجاري، وتمت الإشارة إلى أنه تم العمل على مضاعفة فرق العمل بالمشروع، للإسراع بمعدل التنفيذ، وللتغلب على مشكلة ضيق الشوارع التي لا تتحمل أعدادا كبيرة من فريق العمل الواحد، وفي الوقت نفسه، تجرى أعمال مد وتدعيم وإحلال شبكات مياه الشرب بقرية كفر شبين، والتي بدأ تنفيذها في مايو الماضي.

وفيما يتعلق بمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى التى تم نهوها، وكذا المخطط تنفيذها فى محافظة القليوبية، أشار الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الاسكان للبنية الاساسية، إلى أن إجمالى تلك المشروعات خلال الفترة من 2014 إلى 2021، بلغ 149 مشروعاً بتكلفة 6 مليارات جنيه، بطاقة 703 آلاف م3/يوم لمياه الشرب، و289 ألف م3/ يوم للصرف الصحى، فيما بلغت المشروعات المخطط تنفيذها فى هذا القطاع 73 مشروعاً بتكلفة استثمارية 4 مليارات جنيه، شاملة مشروعات مبادرة "حياة كريمة".