" بسبب السرعة "..مصرع وإصابة 13 شخصًا في حادث تصادم بين 3 سيارات وتروسيكل

/649889/بسبب-السرعة-مصرع-وإصابة-13-شخصا-في-حادث-تصادم-بين-3-سيارات-وتروسيكل

شهد طريق أسيوط – القاهرة الزراعي أمام عزبة الدارين بمنقباد، اليوم الإثنين ، مصرع شخصان وإصابة 11 أخرون في حادث تصادم 3 سيارات وتروسيكل، بسبب السرعة الزائدة.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل حادث أسيوط

مصرع وإصابة 13 شخصًا في حادث بأسيوط

وترجع تفاصيل الحادث عندما تلقت مديرية أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة أسيوط، يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص واثنين نصف نقل ودراجة بخارية تروسيكل أمام عزبة الدارين بمنقباد.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية والحماية المدنية إلى مكان الحادث، وتم الدفع بـ8 سيارات إسعاف لنقل المصابين إلى مستشفيات أسيوط الجامعية والايمان العام، ونقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى الإيمان العام بأسيوط.

وفي سياق أخر شهد طريق مصر – الإسماعيلية الصحراوي، أول أمس، مصرع شخص، وإصابة 5 آخرين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، نتيجة وقوع حادث تصادم بين سيارتين، إحداهما نقل والأخرى ميكروباص اجرة، قبل الطريق الإقليمي باتجاه محافظة القاهرة، بنطاق مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية.

ترجع تفاصيل الحادث عندما تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية اللواء محمد والي، إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم بين سيارتين، إحداهما نقل والأخرى ميكروباص«أجرة»، وذلك بطريق مصر – الإسماعيلية الصحراوي، قبل الطريق الإقليمي باتجاه محافظة القاهرة، بنطاق مدينة العاشر من رمضان.

نتج الحادث عن مصرع وإصابة 5 أشخاص، بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، وعلى الفور تم نقل أحد المصابين إلى أحد المستشفيات القريبة بمدينة العاشر من رمضان، ونقل المصابين الأربعة إلى مستشفى بلبيس المركزي، لتلقي الإسعافات اللازمة، والتحفظ على الجثة داخل مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وتم رفع أثار الحادث وتسيير الحركة المرورية.

وفي سياق أخر شهد طريق السويس الصحراوي، إصابة شخصين في حادث تصادم سيارتين ملاكي تسبب في انقلاب سيارة ثالثة، و تم تحرير المحضر اللازم بالحادث.