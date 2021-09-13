«صاحب واقعة فيديو السجود للكلب» فى قبضة الشرطة والنيابة تحبسه أربعة أيام .. والممرض : « ابنتي تنوي الالتحاق بكلية الشرطة .. مليش باب رزق تاني»

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نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بقيادة اللواء محمود توفيق، في ضبط الطبيب عمرو خيري، رئيس قسم العظام بجامعة عين شمس، على خلفية اتهامه وآخرين بالتنمر على ممرض وإجباره على السجود لكلب.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية الحكاية الكاملة لواقعة الطبيب «اسجد لكلبى»

كان أمس الأحد 13 سبتمبر 2021 .. قرر النائب العام المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، بحبس طبيب وموظف بمستشفى خاصّ، لمدةأربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، وضبط وإحضار طبيب آخر، في الواقعة المعروفة إعلاميا بـ فيديو«السجود للكلب».

استدعاء الطبيب «اسجد لكلبي»

جدير بالذكر قررت النيابة العامة استدعاء طبيب جامعة عين شمس، في واقعة فيديو «اسجد لكلبي»، في وقت سابق، لجلسة تحقيق لسماع أقواله في الفيديو المثير للجدل عبر التواصل الإجتماعي «فيسبوك»، الذي تضمن إهانة للممرض عادل سالم وإجباره على قفز الحبل عدة مرات، وتوجيه أمر آخر إليه بالسجود غلى الكلب، وعندما رفض أصدر الطبيب أمرًا آخر بأن يعطي التحية للكلب فاستجاب الممرض لهذا الأمر، وأظهر الفيديو الطبيب والممرض وشخصين أخرين يظهر من ملابسهما أنهما من أفراد أمن إداري.

الإستماع إلى أقوال الممرض

واستمعت النيابة لأقوال المجني عليه صاحب الفيديو المنتشر عبر التواصل الإجتماعي«فيسبوك» الممرض عادل سالم، في جلسة تحقيق مدتها 4 ساعات، ليلة أمس الأحد، امتدت حتى الساعة 4فجرًا وانتهت بصرفه من سرايا النيابة العامة.

وقال الممرض أمام النيابة العامة:« إن الواقعة حدثت منذ 6 أشهر، وأنه كان مضطرًا لتنفيذ أوامر الطبيب حتى لا يكون ذلك سببًا في قطع أكل عيشه، وتركه للعمل الذي بمثابة مصدر الدخل الخاص به وبأسرته.

الواقعة حصلت من 6 أشهر

كما أضاف الممرض «عادل»، في جلسة تحقيقات مطولة أمام نيابة الوايلي، إن الواقعة حدثت منذ 6 أشهر، وإنه كان ينفذ تعليمات الطبيب، خوفًا من انقطاع أكل عيشه، حيث لا يمتلك أى مهنة ولا عما أخر سوى عمله كممرض في المستشفى.

وأكمل الممرض:« أنه رفض طلب السجود للكلب عندما قال له الطبيب: «اسجد لكلبي سجدتين ابدأ قول الله أكبر»، ليرد الممرض قائلًا: «مش هسجد يا دكتور كهربني أحسن أنا مش بسجد لغير الله سبحانه وتعالى»، فكرر الطبيب طلبه بقوله: «اسجد والذنب عليا أنا» ولكنه تمسك بالرفض.

بنتى كانت هتدخل كلية الشرطة

وتابع الممرض أن انتشار فيديو عبر التواصل الإجتماعي«فيسبوك»بأسم «اسجد لكلبي» تسبب في إلحاق الضرر به بشكل كبير بين أهله وأصدقائة وجيرانه وسكان المنطقة التي يقيم فيها في منطقة القلج بمحافظةالقليوبية، كما أنه تسبب في أذى واسع لانجلته خريجة كلية الحقوق التي كانت تنوي الالتحاق بكلية الشرطة، وطالب النيابة العامة بحذف الفيديو من على منصات التواصل الاجتماعي حتى لا يكون مصدر إيذاء نفسي له.

هزار غريب عبر التواصل الإجتماعي

وفي نفس السياق وصف الدكتور عمرو خيري، رئيس أقسام العظام بطب عين شمس، صاحب واقعة الفيديو « اسجد لكلب» عبر التواصل الإجتماعي «فيسبوك»، مؤخرا، الواقعة بأنها «هزار غريب».

واوضح الطبيب صاحب واقعة « اسجد لكلبي» : «لو تشوفوا طبيعة مهنتنا بيبقى فيه هزار غريب شوية في غرف العمليات وده بيزود الروابط بيننا، ومفيش فرق بين دكتور ومدير وأستاذ».

وأضاف صاحب الواقعة خلال تصريحات تلفزيونية: «الفيديو كله حصل وهو عبارة عن هزار ومزاح، وممكن تسألوا عني زملائي والتمريض وأساتذتي أنا إزاي بدعمهم، والتمريض ضهرنا ومن غيره نفشل وعلاقتنا بيهم قوية جدا وكلهم إخواتنا».