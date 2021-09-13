دوت الخليج ينشر كشف حساب النائبة مرثا محروس خلال دور الإنعقاد الأول بمجلس النواب

/649891/تحيا-مصر-ينشر-كشف-حساب-النائبة-مرثا-محروس-خلال-دور-الإنعقاد-الأول-بمجلس-النواب

ينشر موقع دوت الخليج كشف حساب النائبة مرثا محروس، عضو مجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خلال دور الانعقاد الاول من الفصل التشريعي الثاني بمجلس النواب.

الجلسات العامة

حضرت النائبة مرثا محروس،عضو لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب،28 جلسة عامة، إضافة غ|لى استخدام 13 أداة من الأدوات الرقابية من خلال تقدمها باقتراح برغبة وتم اصدار قرار مباشر من رئيس الجمهورية بعد تقديمه بثلاثة أشهر خاص بتسهيل احراءات حصول المقيمين فى دار الايتام على شقق سكنية ، فضلا عن تقدمها بمشروع قانون انشاء اللجنة العيا للارشاد الأسري للمهندس مصطفي مدبولي رئيس الوزراء والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي . وشاركت النائبة مرثا محروس، عضو مجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، فى 4 فعاليات وندوات، إضافة الى حضور 21 زيارة رسمية و 12 زيارة ميدانية.

وتقدمت محروس بـ 209 طلب ، كما حضرت 35 اجتماع باللجان النوعية .

دور الانعقاد الأول لمجلس النواب

هذا وتقدم أعضاء مجلس النواب من تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، بطلب استجواب لوزير الاعلام لارتكابه مخالفات وعدم القيام بالمهام المنوطه بالوزارة.

كما حصل أعضاء التنسيقية فى مجلس النواب على الكلمة 92 خلال الجلسات العامة،فضلا عن حضور 1213 اجتماعا للجان النوعية، فضلا عن الحضور بالجلسة العامة 914 جلسة عامة.

كما تقدم اعضاء التنسيقية بالبرلمان بـ 52 اقتراح برغبة ، إضافة إلى 16 بيان عاجل، و162 طلب إحاطة ، إضافة إلى 15 سؤال موجه للوزراء. كما تقدمت التنسيقية فى مجلس النواب، بمشروعين قانونيين الاول بشأن ايلولة واستبدال الاراضي لصالح مراكز الشباب والهيئات الشبابية، والثاني بشأن إنشاءاللجنة العيا للارشاد الاسري، فضلا عن التقدم بطلب تشكيل لجنة تقصي حقائق بخصوص حادث قطاري سوهاج ، إضافة غلى التقدم بطلب لتشكيل لجنة للاستطلاع والمواجهة بشأن القوانين المنظمة لمسائل الأحوال الشخصية. كما تقدمت التنسيقية فى مجلس النواب، 3993 طلب خدمي تم تقديمهم لـ 163 جهة حكومية ، تمت الموافقة على 866 منهم،إضافة إلى عمل 34 تدريب متخصص ،و 46 اجتماع.

كما حضرت التنسيقية 236 فعالية وندوة ، منها حضور احتفالية عرض فيلم سكاي جاردن، 1977 ظهور إعلامي.

كما قامت التنسيقية بـ 572 زيارة رسمية ، و467 زيارة ميدانية ، ومشاركة التنسيقية فى حضور المؤتمر الأول لمبادرة حياة كريمة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.