/649893/بعد-ابتعاده-عن-الفن-آخر-تطورات-الحالة-الصحية-للفنان-محمد-سعد

ترددت أنباء خلال الساعات الماضية، تفيد بوفاة النجم محمد سعد، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد، ومن ثم انقلبت السوشيال ميديا رأسًا على عقب.

دوت الخليج يكشف تطورات الحالة الصحية للفنان محمد سعد، فضلًا عن آخر أعماله الفنية.

حقيقة وفاة محمد سعد

ولكن سرعان ما نفى المكتب الإعلامي للفنان محمد سعد في تصريحات صحفية أن ما تم تداوله، ما هو إلا شائعات وأن سعد بصحة جيدة، ولا توجد أي صحة للأخبار المنتشرة حول وفاته.

آخر أعمال محمد سعد السينمائية

ويشار إلى أن آخر أعمال محمد سعد السينمائية فيلم «الكنز 2»، من إخراج وقصة سينمائية شريف عرفة، سيناريو وحوار عبد الرحيم كمال، وشارك فيه نخبة من النجوم من بينهم: محمد سعد، محمد رمضان، أحمد رزق، هند صبري، أمينة خليل، روبي، هاني عادل، سوسن بدر، أحمد حاتم، عباس أبو الحسن، أحمد مالك، هيثم أحمد زكي، سارة عبد الرحمن.

تدور أحداث الجزء الثاني حول حكايات حتشبسوت في العصر الفرعوني، وعلي الزبيق خلال العصر العثماني، وبشر الكتاتني رئيس القلم السياسي الذي يواجه تحديات جديدة في العمل والحب، ويحاول أن يدل ابنه حسن على الطريق إلى كنز يخبره بشأنه من خلال وصيته المسجلة.

آخر أعمال محمد سعد في الدراما

بينما في الدراما، كانت آخر مسلسلات محمد سعد، مسلسل «فيفا أطاطا» الذي عُرض عام 2014، بطولته إلى جانب إيمي سمير غانم، وجسد سعد شخصيتين في العمل، وهما شخصية «اللمبي»، والشخصية التي ظهر بها في فيلم «عوكل».

محمد سعد يعلق على إقالة حسام البدري

وجدير بالذكر، أن الفنان محمد سعد، علق على إقالة كابتن حسام البدري من خلال نشره صورة له من فيلم «بوشكاش» عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، وعلق عليها قائلًا: "ادعم كابتن بوشكاش لتدريب المنتخب".