/649884/بعد-اقتراب-رحيله-الي-بيراميدز--ماذا-قدم-حسين-السيد-مع-الدراويش

اقترب اللاعب حسين السيد لاعب النادي الاسماعيلي السابق من الانتقال الي صفوف نادي بيراميدز بعد انتهاء تعاقدة مع الاسماعيلي بنهاية الموسم الماضي .

ويكشف دوت الخليج التفاصيل :

ومن جانبه كشف علي ابو أبو جريشة رئيس اللجنة الفنيه بنادي الاسماعيلي موقف اللاعب عبر قناة أون تايم سبورتس قائلا: "أعتقد أن حسين السيد انتقل إلى بيراميدز" .

ارقام حسين السيد مع الاسماعيلي

فيما خاض حسين السيد مع الدراويش في بطولة الدوري المصري الممتاز 17 مباراة تمكن خلالها من احراز هدف وحيد كما قام بصانعة اربعة اهداف اخري لزملائه بالفريق وفي بطولة كأس مصر لعب مارسيلو مباراة وحيدة مع النادي الإسماعيلي ولم يتمكن خلالها من احراز او صناعة اي اهداف.

ارقام حسين السيد مع النادي الأهلي

وكان حسين السيد قد خاضي في صفوف النادي الأهلي قبل انتقاله الي النادي الاسماعيلي 39 مباراة حيث لعب في بطولة الدورى العام 31 مباراة تمكن خلالهم من تسجيل هدفين وصناعة 3 أهداف اخرين.

وفي بطولة كأس مصر لعب 7 مباريات سجل هدفين وصنع مثلها، وفي بطولة السوبر المصرى لعب مباراة واحده ولم يسجل او يصنع خلالها اي اهداف.

الجدير بالذكر ان النادي الإسماعيلي قد اعلن مساء امس الاحد التعاقد رسميا مع المدير الفني طلعت يوسف ليتولى مهمة تدريب الفريق في الموسم المقبل بعد استقرار اللجنة الفنية على امكانيات يوسف لعودة الدروايش من جديد على الساحة الرياضة.

وجاء تعيين طلعت يوسف خلفا لإيهاب جلال المدير الفني الذي أعتذر عن استكمال المهمة مع الدروايش وتولى قيادة بيراميدز.

أرقام ايهاب جلال مع الإسماعيلي

وكان إيهاب جلال قاد الإسماعيلي للبقاء في الدوري بعد بداية ضعيف للفريق للمسابقة، وقاد الفريق في 19 مباراة، فاز في 9 مباريات، وخسر ثلاث مباريات، وتعادل في سبع مباريات.

وكان جلال مرشح في الوقت ذاته لقيادة المنتخب الوطني قبل أن يتم التراجع عن الأمر والتعاقد مع البرتغالي كارلوس كيروش لتدريب الفراعنة.

ونجحت إدارة الإسماعيلي في إبرام سلسلة من الصفقات القوية في الفترة الأخيرة لتلبية طلبات إيهاب جلال واستمراره مع الفريق.

واحدة ببطولة كأس مصر

وفاز الإسماعيلى خلال تلك المواجهات فى 8 مباريات، وخسر فى ثلاثة فقط ولم يحقق أى تعادل.

وسجل لاعبو الدراويش خلال تلك المباريات 21 هدفاً بينما إستقبلت شباك الفريق 11 هدفاً.

كما حافظ محمد فوزى حارس الفريق الأساسى على شباكه نظيفة فى 3 مباريات.

واستطاع الإسماعيلى تحقيق فوزاً عريضاً على فريق سموحة السكندرى فى الجولة السابقة ببطولة الدورى العام المصرى.

حين فاز عليه بثلاثية نظيفة أحرزها مهاجمو الفريق الثلاثة بينسون شيلونجو وفخر الدين بن يوسف وشكرى نجيب.

يذكر أن هداف الدراويش هذا الموسم هو المهاجم التونسى فخر الدين بن يوسف برصيد 9 أهداف