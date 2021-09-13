/649897/الأمم-المتحدة-تعقد-مؤتمر-المانحين-لدعم-أفغانستان

لمواجهة الأزمات الإنسانية المتنامية في أفغانستان، يعقد مؤتمر للمانحين لدعم أفغانستان تستضيفه الأمم المتحدة اليوم الاثنين، بعد أقل من شهر من استيلاء حركة طالبان المتشددة على السلطة في البلاد، وذلك لمواجهة أزمة إنسانية متنامية.

الأفغان في حاجة إلى 606 ملايين دولار

ويحتاج الأفغان إلى نحو 606 ملايين دولار بحلول كانون أول/ديسمبر المقبل وفقا لحسابات الأمم المتحدة .

وفي حين أبدت العديد من الدول استعدادها لتقديم المساعدات الإنسانية، يشعر الكثيرون بالقلق إزاء كيفية إنفاقها بالنظر إلى سيطرة طالبان على الوضع الآن، ويقولون إنه ينبغي ربط التبرعات بشروط.

40 وزيرًا يحضرون المؤتمر

ومن المقرر أن يحضر المؤتمر نحو 40 وزيرا. ومن المتوقع أيضا أن يصل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إلى جنيف، في حين من المرجح أن ينضم آخرون للمؤتمر عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" على الإنترنت.

وكانت القوات الدولية قد انسحبت من أفغانستان بعد 20 عاما من انتشارها هناك وغادرت جميعها تقريبا منذ استيلاء طالبان على السلطة .

وكالات الأمم المتحدة

وذكرت وكالات الأمم المتحدة أن الخدمات الأساسية في أفغانستان على وشك الانهيار ، وتقول تلك الوكالات إن المساعدات الإنسانية ستحافظ على الخدمات الطبية وإمدادات المياه ومرافق الصرف الصحي .

وسيوفر التمويل أيضا تدابير لدعم النساء والأطفال، وإقامة مشاريع تعليمية. كما يمكن تمويل ملاجئ طارئة بعد أن أصبح نحو 5ر3 مليون شخص مشردين داخليا.

دوت الخليج

وهناك حاجة إلى المال لتوفير المساعدات الغذائية، وفقا للأمم المتحدة، التي تقول إنه لا يوجد ما يكفي من الطعام في 93 % من منازل البلاد.

وحذر مفوض الأمم المتحدة للاجئين فيليبو جراندي يوم الأحد من أن " تجدد القتال أو انتهاكات حقوق الإنسان أو انهيار الاقتصاد والخدمات الاجتماعية الأساسية " قد يدفع الكثير من الأفغان إلى الفرار إلى خارج البلاد.