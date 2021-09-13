/649899/لليوم-الثالث-إسرائيل-تشن-غارات-جوية-على-غزة

لليوم الثالث على التوالي شنت طائرات حربية إسرائيلية، فجر اليوم الإثنين، غارات جوية على غزة، في وقت أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية إطلاق قذيفتين من القطاع.

دوت الخليجوذكرت مصادر فلسطينية أن غارات إسرائيل استهدفت خمسة مواقع تدريب تتبع فصائل فلسطينية في جنوب وشمال قطاع غزة، وخلفت أضراراً مادية دون وقوع إصابات.

شهود عيان

ووفق شهود عيان فإنّ كل المواقع المستهدفة تابعة لـ«كتائب القسام»، الجناح العسكري لحركة «حماس»، وأعلن الجيش الإسرائيلي أن هجماته استهدفت أربعة مواقع عسكرية استخدمت كمجمعات تدريب رئيسية، بالإضافة إلى مستودعات لتخزين وإنتاج وسائل قتالية وأنفاق أرضية.

وذكر الجيش أن الغارات جاءت رداً على إطلاق قذيفتين صاروخيتين بشكل منفصل من قطاع غزة باتجاه جنوب إسرائيل، تم اعتراضهما من منظومة «القبة الحديدية».وأفادت الإذاعة الإسرائيلية العامة بأن عدة أشخاص أصيبوا بجروح طفيفة أثناء ركضهم إلى الأماكن المحصنة، أو بحالة من الهلع في بلدة سديروت المحاذية لقطاع غزة خلال إطلاق صفارات الإنذار.

اتفاق التهدئة

وكانت إسرائيل و«حماس» توصلتا بوساطة مصر وأطراف آخرين، إلى اتفاق تهدئة بعد أعنف مواجهة عسكرية في مايو (أيار) الماضي. لكن التهدئة بقيت هشة، وتم خرقها مراراً.

توتر في الأراضي الفلسطينية

وتشهد الأراضي الفلسطينية منذ أيام توتراً عقب هروب ستة أسرى فلسطينيين من سجن «جلبوع» الإسرائيلي، فجر الإثنين الماضي، فيما أعادت إسرائيل اعتقال أربعة منهم على دفعتين.