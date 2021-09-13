/649900/زواج-عرفي--وعلاقة-غير-شرعية---كواليس-العثور-على-جثة-موظف-داخل-شقة-جارته-في-بولاق-الدكرور

رائحة كريهة للغاية تنبعث من إحدى العقارات الكائنة في منطقة بولاق الدكرور، شغلت المواطنين، خلال الساعات الماضية، الذين بحثوا عن مصدر تلك الرائحة وتوصلوا إلى أنها تنبعث من شقة موظف يبلغ من العمر الـ 55 سنة داخل شقةجارته.

دوت الخليج يرصد في السطور تفاصيل جريمة في منطقة بولاق الدكرور

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، إلى مكان الواقعة بعد بلاغ المواطنين، واقتحموا الشقة بعد كسر الباب، وخلال دلوفهم عثروا على جثة الرجل الستيني متحللة.

رائحة كريهة تكشف جريمة بشعة في بولاق الدكرور

وقال شاهد عيان في واقعة العثور على جثة في بولاق الدكرور : «إنهم بعد انبعاث تلك الرائحة قاموا بالبحث عن مصدرها، فرجحوا أنها لأحد الحيوانات الأليفة الميتة.. ولكن بسبب شدة الرائحة الكريهة، بحثوا عن الأفراد الذين يعيشون بمفردهم داخل منازلهم على أن يكون أحدهم قد فارق الحياة وحيدًا».

مات في شقة عشيقته

وأضاف شاهد العيان أمام جهات التحقيق :« أن الجيران استعانوا بـ«سلم» لرؤية ما إذا كانت الرائحة منبعثة من داخل الشقق المرجحة من عدمه.. ولكنهم لم يعثروا على مصدرها فقاموا بإبلاغ الأجهزة الأمنية بقسم شرطة بولاق الدكرور، لاقتحام شقة الرجل المتوفي .. وخلال العثور على الرائحة والتواصل إلى اتضح أنها من الدور الخاص بسيدةمطلقة تعيش مع طفلها وحيدة، وبعد دلوفهم وجدوا جثة الرجل المتوفي، الذي كان يسكن إحدى الشقق في الطابق الثالث داخل غرفة النوم».

علاقة غير شرعية مع المتوفي

وتابع الشاهد أثناء سماع أقواله عن واقعة العثور على جثة في شقة ببولاق الدكرور :« أن الجيران استغربوا من تواجد المتوفي داخل شقة جارته، فقاموا بالاتصال بها، فجاءت مسرعة وادعت أنه كان يحاول سرقتها ومات داخل شقتها.. وعثر رجال المباحث داخل الشقة على قسيمة زواج خاصة بالمتوفي وطليقته، ولكنه كان واضعا صورة جارته بدلا من صورة طليقته لكى ينجح في التنقل معها في أى مكان مدعيا أنها زوجته.

وبسؤال الجارة أمام جهات التحقيق، أعترفت بأنها على علاقة غير شرعية بالمتوفي، ولكنه توفى خلال سفرها إلى الإسكندرية، وأنها كانت تحاول الاتصال به، لكن محاولاتها كانت تبوء بالفشل في كل مرة منذ 4 أيام.

مناقشة عدد من الجيران في الواقعة

وبإجراء التحريات الأولية لرجال مباحث بولاق الدكرور، ومناقشة عدد من الجيران، أتضح أن الرجل صاحب الـ55، مطلق ويعيش بمفرده داخل الشقة ولديه ابن في العشرينات من عمره يسكن في الشارع المجاور له.

وبإجراء المعاينة ومناظرة الجثة،أتضح أنها في حالة تحلل وتعفن منذ 96 ساعة، ولم يتم العثور على أي آثار لشبهة جنائية أو عنف داخل الشقة مما يدل على أن الوفاة طبيعية بسبب هبوط حاد في الدورة الدموية.

وكانت النيابة العامة قررت بانتداب الطب الشرعي لتحديد أسباب الوفاة، وطلبت تحريات المباحث بشأن الواقعة؛ لبيان وجود شبهة جنائية من عدمه.