/649904/إليسا-وأحلام-تهنئان-أصالة-بزواجها-من-الشاعر-العراقي-فائق-حسن

حرصت كل من الفنانة اللبنانية إليسا والمطربة الإماراتية أحلام على تهنئة النجمة السورية أصالة بزواجها من الشاعر العراقي فائق حسن، متمنيان لهما السعادة الأبدية.

دوت الخليج يرصد تهنئة نجوم الوسط الفني للفنانة السورية أصالة بزواجها.

أحلام تهنئ أصالة بزواجها

نشرت أحلام صورة تجمع أصالة بزوجها فائق حسن عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وعلقت عليها قائلة: "ألف مبروك حبيبتي أصاله وأخوي فائق.. ربي يتمم عليكم، تستاهلي الفرحة".

وغردت إليسا عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، مهنئة أصالة: "‏مبروك صولا على زواجك ويا رب يكتبلك كل الحب والسعادة اللي بتستحقيهن، المهم تكوني مبسوطة وتعيشي كيف ما بتلاقي السعادة.. وبشوفك قريبًا يا عروس".

مي الكويتية تعلن زواج أصالة

وكانت الإعلامية الكويتية مي العيدان أعلنت زواج المطربة أصالة نصري من الشاعر العراقي حسن فايق، مدير أعمال الفنان ماجد المهندس، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وشاركت العيدان صورة تجمع أصالة بزوجها وأرفقتها بتعليق هنأتها فيه على الزواج، قائلة: "زواج الفنانه أصاله نصري من الشاعر العراقي فايق حسن مدير أعمال ماجد المهندس.. ألف مبروك الزواج".

أصالة تعلق على زواجها للمرة الرابعة

أعلنت المطربة السورية أصالة بشكل رسمي زواجها من الشاعر العراقي حسن فائق، مشيرة إلى أن علاقتهما مبنية على صداقة متينة، ومعربة عن حبها لشخصه الطيب، الذي يفهما بدون شرح أو تكلف.

نشرت أصالة صورة برفقة زوجها الجديد حسن فائق عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، وعلقت عليها قائلة: "من وقت عرفته وهو الأقرب لنفسي كصديق غالي بحمل له كل الاحترام وكتير من الثقة.. ولحظه حولت مشاعرنا. كل شيء بيننا مشترك وعلاقتنا مبنيه على صداقتنا المتينة وحب صادق.. معه حسيت إني بخير لأنه متل ما تمنيته دائما وأكثر بيفهمني دون شرح وبفهمه دون تكلف هو.. واضح وأنا عفويه لهذا نحن معا نبدأ وكأننا نولد للتو معًا".

وأردفت قائلة: "جميع مسؤولياتنا ونعلم تمامًا أن خير ما نعطيه هو الحب، سنعلم أولادنا كيف تستمر الحياة وتحلو بالأمل والعزيمة والمحبة والإخلاص وسنعطيهم من هذا الشعور الطيب مؤونة لغد نتمنى أن يكون دون أي ضرر".

وأضافت: "أشكر قلوبكم الطيبه التي فرحت لي وبي وأدعو الله أن أكون دائمًا، سعادة وطمأنينه لأحبتي وأصدقائي وجميع من حولي.. وللغالي الحبيب والصديق واللي قدر يكون عالم أنا عم عيش من خلاله زوجي (فائق حسن ) كل ماجمعته من شعور فيه خب كبير وأمان وسعي لإسعادك ماحبيت.. وبعرف إنك بتبادلني ذات الشعور وذات العهد".