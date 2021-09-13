إنفوجراف.. استراتيجية الدولة لإصلاح وتطوير التعليم الفنى

جدة - نرمين السيد - وأوضح التقرير محاور استراتيجية التعليم الفنى، والمتمثلة فى إنشاء هيئة مستقلة لضمان الجودة، والتى ستؤدى إلى إحداث طفرة حقيقية فى جودة خريجى التعليم الفنى، واعتماد مناهج دراسية قائمة على منهجية الجدارات والتواصل مع أرباب الأعمال لتطوير هذه المناهج.



وتشمل المحاور أيضا، تغيير الصورة النمطية عن التعليم الفنى عبر إجراء تحسين حقيقى على الخدمة التعليمية المقدمة، وتحسين مهارات المعلمين بتقديم التدريبات العملية القائمة على تطوير طرق التعلم، ومشاركة أصحاب الأعمال فى تطوير التعليم الفنى عن طريق إبرام شراكات مع الوزارة.

وأورد التقرير المستهدفات الاستراتيجية لهذا الملف حتى عام 2030، ومن المستهدف زيادة نسبة الملتحقين بالتعليم الفنى من المتفوقين فى الإعدادية الحاصلين على مجموع أعلى من 85% إلى20% عام 2030 مقارنة بـ 4% عام 2014.



كما من المستهدف زيادة نسبة خريجى التعليم الفنى الذين يعملون فى مجال تخصصاتهم لـ 80% عام 2030 مقارنة بـ 30% عام 2014، وكذلك زيادة نسبة مؤسسات التعليم الفنى والمهنى القائمة على الشراكة المجتمعية لـ 20% عام 2030 مقارنة بـ 3% عام 2014.

ومن بين المستهدفات أيضا، خفض كثافة الطلاب بالفصل إلى 30 طالبا عام 2030 مقارنة بـ 38 طالبا فى 2014، بالإضافة إلى زيادة نسبة الملتحقين بالتعليم المهنى من إجمالى التعليم الفنى لـ 30% عام 2030 مقارنة بـ 4% عام 2014.



وكشف التقرير عن مؤشرات التعليم الفنى، إذ زادت مخصصاته بنسبة 233.3% لتصل لـ 50 مليار جنيه عام 2021 - 2022 مقارنة بـ 15 مليار جنيه عام 2014 - 2015، كما زادت فصول مدارس التعليم الفنى بنسبة 8.7%، حيث وصلت 50.1 ألف فصل عام 2020- 2021 مقارنة بـ 46.1 ألف فصل عام 2014 - 2015، بينما قل التسرب من مدارس التعليم الفنى بمقدار 4.9 نقطة مئوية، إذ سجل 0.1% عام 2020 -2021 مقارنة بـ 5% عام 2014- 2015.

هذا وزاد عدد مدارس التعليم الفنى بنسبة 32.9% عام 2020- 2021، لتسجل 2.652 مدرسة بواقع 1.373 مدرسة صناعية و881 مدرسة تجارية و269 مدرسة زراعية و129 مدرسة فندقية، ولأول مرة تم إنشاء 26 مدرسة تكنولوجية منذ 2018- 2019، فيما سجل عدد المدارس الفنية 1995 عام 2014 - 2015.



وأوضح التقرير أن المدارس الفنية تواكب المشروعات القومية وتخدم سوق العمل، مشيرا إلى أن مدرسة الضبعة النووية بمطروح تعد أول مدرسة فنية متقدمة للتكنولوجيا النووية فى مصر والشرق الأوسط، بتكلفة إنشاء تتراوح ما بين 60 لـ 70 مليون جنيه، وتم بدء الدراسة بها عام 2017 - 2018، وتشمل 3 أقسام.

وأشار التقرير إلى أن مساحة المدرسة تصل إلى 3.260 م2، بينما تتراوح سعتها ما بين 300 إلى 375 طالبا، حيث تحتوى على 10 معامل و15 فصلا و3 ورش فنية، هذا وتبلغ مدة الدراسة بالمدرسة 5 سنوات.



وبشأن مدرسة الطاقة الشمسية ببنبان، أوضح التقرير أنها تستهدف سد احتياجات المشروع القومى للطاقة الشمسية ببنبان، حيث تضم العديد من التخصصات والتى يتمثل أبرزها فى أسس الطاقة الشمسية، والتركيبات الكهربائية، والدوائر الكهربائية، والسلامة والصحة المهنية.

فى حين تتم الدراسة نظريا وعمليا على المعدات الخاصة بالطاقة الشمسية، وتبلغ تكلفة إنشائها نحو 7 ملايين جنيه، وقد تم تخريج الدفعة الأولى من المدرسةعام 2019- 2020.



وأضاف التقرير أنه يتم التوسع فى مدارس وفصول للطاقة الشمسية، حيث سيتم إنشاء 17 مدرسة متخصصة فى الطاقة الشمسية بـ 11 محافظة، بالإضافة إلى 38 فصلا لتعليم فنون وتكنولوجيا الطاقة الشمسية بمدارس التعليم الفنى بأسوان، بجانب فصول لدراسة الطاقة الشمسية بـ6 مدارس أخرى.

وجاء فى التقرير أنه من المقرر افتتاح مدرسة الأثاث فى مدينة الأثاث بدمياط خلال عامين على الأكثر، حيث تستهدف تخريج جيل من صناع الأثاث على مستوى عال من الحرفية، علما بأن الفاتيكان هو من سيساهم فى إنشاء تلك المدرسة.



وأضاف التقرير أنه تم إنشاء مدرسة البترول والنقل البحرى فى محافظات القاهرة والإسكندرية ومرسى مطروح وبورسعيد والإسماعيلية، حيث يحصل الطالب فيها على تدريبات عملية فى شركات البترول براتب شهرى، وتكون شهادتها معترفا بها فى جميع الدول ولها الأولوية فى الاتحاد الأوروبى، كما يمكن لخريجيها القيد بسجلات نقابة التطبيقيين.

وإلى جانب ما سبق، قد تم إنشاء مدرسة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القاهرة، والبحيرة، وبنى سويف، والمنوفية، وأسيوط، لتعمل على تأهيل الطلاب والشباب للنهوض بقطاع المياه والصرف الصحى فى مصر، حيث تتولى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى تدريب الطلاب الملتحقين بها، على أن يتم تعيينهم بالشركة فور تخرجهم.



وتناول التقرير الحديث عن توجه الدولة نحو إطلاق مشروع مدارس التكنولوجيا التطبيقية، والتى تعد مدارس نموذجية للتعليم الفنى، تعمل على تطبيق المعايير الدولية فى طرق التدريس والتدريب، وتقوم على الشراكة بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى وشركات القطاع الخاص أو العام من أجل الارتقاء والنهوض بمنظومة التعليم الفنى بمصر.

ووفقا للتقرير، فقد تم إطلاق هذا المشروع فى العام الدراسى 2018- 2019، وحتى الآن تم تنفيذ 26 مدرسة تكنولوجية تطبيقية، وجميعها مدارس حكومية مجانية، بينما من المستهدف الوصول إلى 100 مدرسة تكنولوجية تطبيقية وإلحاق 130 ألف طالب بها بحلول عام 2030.

وأضاف التقرير أن المتقدمين للالتحاق بالمدارس التكنولوجيا التطبيقية بالعام الدراسى 2021 -2022 بلغوا نحو 42 ألف طالب وطالبة، ويعد عام 2021 أول عام لتخريج طلاب من هذه المدارس، بنسب نجاح بلغت 90%.

وذكر التقرير أهم التخصصات بالمدارس التكنولوجية التطبيقية، وهى نظم تكنولوجيا المعلومات والشبكات، والصيانة الكهربائية، وبرمجة وتصميم المواقع الإلكترونية، وتحليل البيانات، وتكنولوجيات الذكاء الاصطناعى، والمراقبة والإنذار، وتكنولوجيا صناعة الحلى والمجوهرات.



وتتمثل مزايا مدارس التكنولوجيا التطبيقية فى تطبيق مناهج دراسية قائمة على نظام الجدارات، وذلك من قبل معلمين على أعلى مستوى، على أن يكون التدريب العملى أثناء فترة الدراسة بمصانع وشركات الشريك الصناعى، يحصل خلاله الطلاب على مكافآت مالية، إضافة إلى حصولهم على شهادة مصرية ذات جودة عالمية عند التخرج، ووجود فرص للتعيين بشركات ومصانع الشريك الصناعى بعد التخرج.

وذكر التقرير الشركاء الصناعيين بمدراس التكنولوجيا التطبيقية، وهم مجموعة شركات ومصانع العربى بمدرسة العربى للتكنولوجيا التطبيقية، مجموعة شركات طلعت مصطفى بمدرسة الإمام محمد متولى الشعراوى للتكنولوجيا التطبيقية، وشركة إيجيترافو بمدرسة التكنولوجيا التطبيقية للميكاترونيات.



وأضاف التقرير، أن من بين الشركاء وزارة الإنتاج الحربى بمدارس الإنتاج الحربى للتكنولوجيا التطبيقية، وشركة أمريكانا ومؤسسة مصر الخير بمدرسة الشهيد النقيب أحمد تعلب الفندقية للتكنولوجيا التطبيقية، وشركة IBM وروتارى بمدرسة أى- تك للتكنولوجيا التطبيقية، وغرفة التجارة الفرنسية والمعهد الأوروبى للتعاون والتنمية بمدرسة إلكترو مصر للتكنولوجيا التطبيقية.

كما تشمل قائمة الشركاء مؤسسة السويدى للتنمية بمدرسة السويدى للتكنولوجيا التطبيقية، وشركة الصالحية للاستثمار الزراعى بمدرسة الصالحية الزراعية للتكنولوجيا التطبيقية، وشركة إيجيبت جولد بمدرسة إيجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية، وشركة بى تك للتجارة والتوزيع بمدرسة بى تك للتكنولوجيا التطبيقية.

وإلى جانب الشركاء السابقين، تضم القائمة الشركة المصرية للاتصالات بمدارس وى للتكنولوجيا التطبيقية، وشركة HST للأنظمة الإلكترونية والتكنولوجيا بمدرسة HST للتكنولوجيا التطبيقية، وشركة بورسعيد للتصنيع الغذائى – ريادة بمدرسة ريادة للتكنولوجيا التطبيقية، وأكاديمية الفنون بمدرسة الفنون للتكنولوجيا التطبيقية.

وأيضا، مجموعة فولكس فاجن بمدرسة مجموعة فولكس فاجن للتكنولوجيا التطبيقية، ومؤسسة غبور للتنمية بمدرستى غبور للتكنولوجيا التطبيقية، وشركة GIT بمدرسة GIT للتكنولوجيا التطبيقية، وأكاديمية السويدى الفنية، والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة أيوك برودكشن بى. فى بمدرسة ظهر للتكنولوجيا التطبيقية.



وإلى جانب الجهود السابقة، فإن الدولة قامت بتدشين 4 مجمعات تكنولوجية، والتى تعد مؤسسات تعليمية تعتمد على الدراسة العملية والتدريب بشكل أكبر لتخريج فنيين وتكنولوجيين مميزين فى مجالات يحتاج إليها سوق العمل المحلى والإقليمى والدولى، وتمتد الدراسة بها من المرحلة الثانوية حتى نهاية مرحلة التعليم العالى.

وأوضح التقرير أن الطلاب المؤهلين للالتحاق بالمجمعات التكنولوجية لابد أن يكونوا حاصلين على الشهادة الإعدادية للدراسة بدءا من مرحلة المدرسة الفنية، أو الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة أو الفنية أو المعادلة للدراسة فى الكلية التكنولوجية لمدة سنتين أو أربع سنوات.

وتتمثل مراحل الدراسة بالمجمعات التكنولوجية فى المرحلة الأولى، وهى المدرسة الثانوية التقنية، والتى تصل مدة الدراسة بها لثلاث سنوات، ويحصل الطالب منها على شهادة الدبلوم، أما المرحلة الثانية فتكون الكلية التقنية المتوسطة، وتصل مدة الدراسة بها لسنتين، ويحصل منها الطالب على شهادة الدبلوم العالى.

يأتى ذلك بينما تتمثل المرحلة الثالثة فى الكلية التقنية المتقدمة، وتصل مدة الدراسة بها لسنتين، ويحصل الطالب منها على شهادة بكالوريوس التكنولوجيا، كما يحصل الخريج على شهادة مصرية وأخرى أجنبية من الدولة المشرفة على الدراسة بالمجمع.

واستعرض التقرير مميزات المجمعات التكنولوجية، لافتا إلى أنه خلال عام 2021 تقرر لأول مرة منح طلاب المجمعات التكنولوجية شهادة جدارات معتمدة صادرة عن غرفة الصناعات الهندسية التابعة لاتحاد الصناعات المصرية بالتعاون مع صندوق تطوير التعليم، حيث تعادل الشهادة مستوى المؤهل فى اللائحة الأوروبية للشهادات والمؤهلات، كما تؤهل الطلاب للالتحاق بسوق العمل المصرى مباشرة دون الحاجة لعقد اختبارات قبلية بالمصانع.

وبالإضافة لذلك، يجرى إعداد بروتوكول تعاون مع الأكاديمية المصرية الألمانية للتدريب التقنى تقوم على تشغيلها شركة سيمنز الألمانية العالمية، وذلك بهدف إتاحة دورات تدريبية متخصصة لطلاب المجمعات التكنولوجية، علما بأنه يتم منح شهادات معتمدة من شركة "سيمنز" باجتياز هذه الدورات التدريبية.

ومن بين المجمعات التكنولوجيا، المجمع التكنولوجى المتكامل بالأميرية فى القاهرة، والذى أقيم بشراكة تعليمية وفنية مع هيئة بيرسون البريطانية، وتم اختياره عام 2015 ضمن أفضل 10 مراكز للتعليم الفنى والتكنولوجى على مستوى إفريقيا.

كما حصل المجمع على منحة بقيمة مليون دولار لدراسة إنشاء مركز تدريب مهنى به بالتعاون مع الحكومة الكورية، هذا ويحصل الخريج على الشهادة الدولية الممنوحة من هيئة بيرسون البريطانية.

هذا وقد أقيم المجمع التكنولوجى المتكامل بأبو غالب بالجيزة بشراكة تعليمية وفنية مع الشريك التعليمى الإيطالى، وذلك بإجمالى تكلفة بلغ 134 مليون جنيه، ويشمل تخصصات تكنولوجيا الكهرباء والخلايا الكهروضوئية، وتكنولوجيا الملابس الجاهزة ومهارات التشييد والبناء.

كما أقيم المجمع التكنولوجى المتكامل بأسيوط بشراكة تعليمية وفنية مع الشريك التعليمى الألمانى، بتمويل بقيمة 20 مليون يورو من بنك التعمير الألمانى (KFW)، ويشمل تخصصات الكهرباء والميكانيكا والسيارات والعمارة.

يأتى ذلك بينما أقيم المجمع التكنولوجى المتكامل بالفيوم بشراكة تعليمية وفنية مع الشريك التعليمى الإيطالى بإجمالى تكلفة بلغ 140 مليون جنيه، ويشمل تخصصات تكنولوجيا الكهرباء وتكنولوجيا التصنيع الميكانيكى، علما بأنه قد تم الاتفاق مع الجانب الإيطالى على الاستفادة من مشروع تريو الذى يسمح لطلاب المجمعات التكنولوجية باستخدام نفس كورسات الطلاب الإيطاليين.

وأوضح التقرير أنه يتم إنشاء جامعات تكنولوجية لأول مرة لخلق جيل قادر على استيعاب التكنولوجيا الحديثة، وبمثابة امتداد لمسار طلاب التعليم الفنى، لإكسابهم المهارات العملية والعلمية، لمواكبة سوق العمل المحلى والدولى.



وفى عام 2019- 2020، تم بدء الدراسة بثلاث جامعات هى القاهرة الجديدة التكنولوجية، والدلتا التكنولوجية بقويسنا، وبنى سويف التكنولوجية، فى حين يجرى إنشاء 6 جامعات تكنولوجية أخرى فى 6 محافظات مختلفة، بينما مستهدف افتتاح 27 جامعة تكنولوجية بحلول عام 2030 لتخريج 30 ألف طالب سنويا.

جدير بالذكر أن الجامعات التكنولوجية تمنح 4 درجات علمية هى الدبلوم العالى فوق المتوسط، والبكالوريوس المهنى، والماجستير المهنى، والدكتوراه المهنية، وتصل نسبة طلاب الثانوية العامة والدبلوم (3 أو 5 سنوات) أو ما يعادلهما من إجمالى المقبولين بها إلى 20%، بينما تصل نسبة خريجى المعاهد المتوسطة لـ 80%.

وأورد التقرير التخصصات التى تقدمها الجامعات التكنولوجية، وعددهم 17 تخصصا، أهمها الأوتوترونكس، والميكاترونكس، وتكنولوجيا المعلومات، وتكنولوجيا الغاز والبترول، والطاقة الجديدة والمتجددة، والأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية.

وذكر التقرير أن خريجى الجامعات التكنولوجية يتم إكسابهم المهارات العملية اللازمة للالتحاق بالصناعات المعدنية والهندسية والإلكترونية والكهربائية، وصناعات الغزل والنسيج، والصناعات الغذائية والخشبية والخزف والحراريات، وصناعة الورق ومنتجاته، والطباعة والنشر، والكيماويات، ومواد البناء.

وأظهر التقرير أن هناك ثلاث جامعات تكنولوجية تم بدء الدراسة بها عام 2019 - 2020، لافتا إلى الجامعة التكنولوجية بالقاهرة الجديدة، والتى تضم كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، تشمل 22 معملا دراسيا من بينها معمل للكهرباء والإلكترونيات ومعمل نيوماتيك وهيدروليك، ومعمل CNC، ومعمل PLC، ومعمل IOT، ومعمل تركيب وصيانة خلايا شمسية وغيرها.

وتوفر هذه الجامعة فرصا تدريبية للطلاب مع مختلف الهيئات والشركات والمصانع، أهمها شركة السويدى إليكتريك وشركة Suzuki وشركة We وهيئة النقل العام ومصنع فيردى للسيراميك.

وفى سياق متصل، تضم جامعة الدلتا التكنولوجية فى قويسنا كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، ويوجد بها نحو ٤٠ معملا وورشة متخصصة للبرامج التكنولوجية الموجودة تم تجهيزهم على أعلى مستوى تقنى لتواكب الجامعات العالمية، كما تم إنشاء نادى العلوم والتكنولوجيا بالجامعة بحيث يضم المشروعات العلمية والعملية للطلاب، والتى تقوم على إنترنت الأشياء IOT.

وإلى جانب ذلك، توفر الجامعة فرصا تدريبية للطلاب مع مختلف الهيئات والشركات والمصانع، من أهمها شركة مرسيدس وأكاديمية غبور للتدريب الفنى وشركة GPS وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة ومعهد ITI والمجموعة الألمانية.

يأتى ذلك بينما تضم جامعة بنى سويف التكنولوجية الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة، ويوجد بها 14 معملا دراسيا خاصة بتكنولوجيا المعلومات بدءا من معمل الشبكات مرورا بمعمل البرمجيات ثم معمل التطبيقات ومعامل الميكاترونكس، علما بأن 60% على الأقل من البرنامج الدراسى مخصصة للتدريب والتطبيقات الميدانية واكتساب المهارات.

هذا وقد وقعت الجامعة عددا من الاتفاقات مع الهيئات والمؤسسات الصناعية، أهمها شركة سامسونج ومعهد بحوث الإلكترونيات ووكالة الفضاء المصرية والشركة المصرية لتطوير تقنيات التعليم والجامعة الأمريكية.

وكشف التقرير عن أن مصر ثانى أكثر دولة على مستوى العالم حسنت ترتيبها فى مؤشر المعرفة خلال الفترة من 2017 حتى 2020، وذلك بـ 23 مركزا، فيما احتلت السعودية المركز الأول بـ 26 مركزا، تلتهما كل من عمان وألبانيا بـ 17مركزا، وموريشيوس بـ 12 مركزا، ثم كل من الإمارات وجنوب إفريقيا وإندونيسيا بـ 10 مراكز.

جدير بالذكر أن مؤشر المعرفة العالمى الذى يصدر سنويا منذ عام 2017، يمثل مقياسا للأداء المعرفى لدول العالم فى سبعة مجالات، وهى التعليم قبل الجامعى، والتعليم التقنى والتدريب المهنى، والتعليم العالى، والبحث والتطوير والابتكار، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والاقتصاد، والبيئات التمكينية.

ورصد التقرير أبرز المؤشرات والإشادات الدولية بقطاع التعليم الفنى، حيث تقدمت مصر 23 مركزا مصر بمؤشر المعرفة الذى يضم مؤشرا للتعليم التقنى والتدريب العالمى عام 2020 مقارنة بعام 2017، حيث وصلت للمركز 72 مقارنة بالمركز 95، فيما جاءت بالمركز 99 عام 2018، والمركز 82 عام 2019.

كما تقدمت مصر 33 مركزا فى مؤشر التعليم التقنى والتدريب المهنى عام 2020 مقارنة بعام 2017، حيث وصلت للمركز 80 مقارنة بالمركز 113، فيما جاءت بالمركز 113 عام 2018، والمركز 103 عام 2019.

وعلى صعيد ذى صلة، أكدت وكالة فيتش أن الدولة المصرية تجرى العديد من الإصلاحات لتحسين جودة التعليم بالبلاد لا سيما بالمناطق الريفية، كما تعمل على إنشاء برامج لتوفير التدريب والتعليم الفنى اللازم للقوى العاملة، فضلا عن امتلاكها نظاما تعليميا مكثفا يتفوق على جميع الأنظمة الأخرى بشمال إفريقيا من حيث إمكانية الحصول على التعليم.

وأشاد البنك الدولى بمشاركة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بشكل متزايد مع أرباب العمل فى القطاع الخاص لإنشاء مدارس تكنولوجية تراعى متطلبات سوق العمل، بالإضافة إلى اتخاذ خطوات لتحسين جودة التعليم واستعداد الخريجين للعمل من خلال إنشاء جامعات تكنولوجية.

وأكد صندوق النقد الدولى على إعطاء مصر الأولوية للاستثمار فى التعليم والتدريب، مما يساعد على مواءمة مهارات القوى العاملة مع احتياجات سوق العمل، كما تم إنشاء الجامعات التكنولوجية التى تقدم برامج التدريب المهنى لإعداد الطلاب للأعمال المختلفة.