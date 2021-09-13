مدبولى: نتابع مشروعات «حياة كريمة» لتذليل المعوقات

جدة - نرمين السيد - واستهل رئيس الوزراء جولته التفقدية، بالتأكيد أن هذه الجولة التفقدية لمشروعات مبادرة الرئيس "حياة كريمة" فى محافظة القليوبية تأتى فى إطار المتابعة المستمرة للمشروعات الجارى تنفيذها ضمن المبادرة على أرض الواقع وأولاً بأول فى المحافظات التى تتضمنها المبادرة، لدفع العمل بها، وتذليل أية معوقات أو تحديات تواجه التنفيذ، طبقا لتوجيهات رئيس الجمهورية.

وقال مدبولى: الحكومة حريصة على إجراء مراجعة دقيقة منتظمة للأعمال الإنشائية الخاصة بمبادرة "حياة كريمة"، من أجل ضمان مستوى أداء وتنفيذ طبقًا للمعايير المطلوبة لجميع قطاعات المبادرة ومراحلها.

وأكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن قرى محافظة القليوبية تشهد تنفيذ العديد من المشروعات التنموية والخدمية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتى يتولى تنفيذها الجهاز المركزى للتعمير من خلال الجهاز التنفيذى لتعمير القاهرة الكبرى، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات تشمل مد وتدعيم شبكات مياه الشرب والصرف الصحى، وإنشاء مُجمعات خدمات للمواطنين، ومجمعات خدمات زراعية، بالإضافة إلى إنشاء ورفع كفاءة مراكز الشباب بالقرى، فضلاً عن تنفيذ مشروعات أخرى لتدعيم شبكات الكهرباء والغاز والاتصالات، ورفع كفاءة الطرق، إلى جانب إنشاء "سكن كريم" للحالات المستحقة من المواطنين، وغيرها.

وقال الدكتور عاصم الجزار: نعمل على تنفيذ مختلف المشروعات الخدمية بمبادرة الرئيس طبقا لأعلى مستوى من الكفاءة والجودة، لإتاحة أفضل الخدمات لأهالينا فى الريف، وتوفير "حياة كريمة" لجميع المواطنين.

من جانبه، أشار محمود نصار رئيس الجهاز المركزى للتعمير، إلى أنه جار العمل فى تنفيذ 181 مشروعًا بقرى مركز شبين القناطر بتكلفة تصل إلى 2 مليار و600 ألف جنيه، إذ يتم تنفيذ 9 مجمعات لخدمات المواطنين، و9 مجمعات للخدمات الزراعية، و29 مركزًا للشباب والرياضة ما بين إنشاء ورفع كفاءة، بالإضافة إلى 35 مشروعا للصحة ونقاط الإسعاف، فضلا عن 9 مشروعات لأعمال شبكات الكهرباء، و20 مشروعا للرى، و70 مشروعًا للطرق ورصفها، وغيرها.

وأضاف أن قرى مركز شبين القناطر ستشهد تنفيذ عدد من المشروعات المقترحة فى قطاع المرافق، تتضمن 50 مشروعًا فى مجال مياه الشرب، و25 مشروعًا و3 محطات معالجة فى الصرف الصحى.. إذ قال: بدأ العمل بالمشروعات الجارى تنفيذها بقريتى كفر شبين ونوى منذ شهر تقريبًا، ومن المخطط الانتهاء من التنفيذ بحلول نهاية العام الجارى.

وفيما يتعلق بالموقف التنفيذى للمشروعات التى يتم تنفيذها بقرية كفر شبين، أوضح محمد عبدالقادر الكيلانى، رئيس الجهاز التنفيذى لتعمير القاهرة الكبرى أنه يتم إنشاء ورفع كفاءة مركز الشباب بالقرية على مساحة تصل إلى 2000م2، طبقًا للنماذج المصممة فى هذا الإطار، إذ يتم فى هذا المشروع رفع كفاءة المبنى وإضافة مساحة أخرى كامتداد لتوسعة المركز لخدمة شباب القرية، إذ يحتوى مركز الشباب على مبنى الأنشطة الذى يتكون من أرضى ودور أول على مساحة 325 م2، ويضم عددًا من صالات الأنشطة الرياضية، والمكتبة، كما يحتوى المركز على ملعبى خماسى، لافتًا إلى أن معدل التنفيذ تجاوز 90%.

كما تابع رئيس الوزراء خلال جولته بقرية كفر شبين معدلات تنفيذ أعمال مشروع إنشاء مدرستى كفر شبين الجديدة 3، وكفر شبين الإعدادية بنين، حيث تمت الإشارة إلى أن القرية تشهد حاليا أعمال رفع كفاءة وتطويرمدارس كفر شبين الابتدائية الجديدة 3، و"زاوية الشيخ سند الابتدائية المشتركة"، و"الشهيد عقيد أحمد كمال محمود" للمرحلة الابتدائية خلال ثلاثة أشهر، كما يتم العمل على رفع كفاءة مدرسة كفر شبين الإعدادية بنات، وكفر شبين الإعدادية بنين، وغيرها، كما تم توفير قطعة أرض لإنشاء مدرسة أخرى بعزبة الشيخ سند التابعة لقرية كفر شبين مخصصة للتعليم الأساسى، وتحتوى على 11 فصلاً، وجار العمل بها بمعدل إنجاز يبلغ 23%.

وخلال جولته بقرية كفر شبين، تعرف رئيس الوزراء على الموقف التنفيذى لمشروع مد وتدعيم شبكات الغاز الطبيعى بالقرية، حيث أشار المهندس محمد جمعة، مساعد رئيس شركة غاز مصر لمناطق الدلتا وجنوب الصعيد، إلى أن المشروع يهدف إلى توصيل الغاز الطبيعى لـ 13.938 أسرة بالقرية، بإجمالى أطوال خطوط شبكات أرضية ضغط عالی "7 بار" مغذية للقرية تصل إلى 4 كم طولى، وأن أطوال خطوط الشبكات الأرضية ضغط منخفض داخل القرية تصل إلى 66.5 كم طولى، لافتًا إلى أن عدد منظمات تخفيض الضغط بالقرية تبلغ 3 منظمات سعة 1000 متر مكعب/ ساعة، كما يتم تنفيذ الأعمال الخاصة بتوصيل الغاز الطبيعى لعدد 17 مخبزاً بلدياً بالقرية ضمن مبادرة توصيل المخابز البلدية.

وأشار رئيس جهاز تعمير القاهرة الكبرى إلى أنه يتم كذلك تدعيم شبكات الكهرباء فى قرى مركز شبين القناطر بتكلفة تصل إلى 700 مليون جنيه، إذ بدأت أعمال تشوينات الكابلات، كما تم توريد كابلات متوسط لقرية كفر شبين وتم فردها استعدادا لبدء التنفيذ، مؤكدًا أنه يجرى العمل على تحويل جميع الشبكات الهوائية إلى شبكات أرضية.

وتفقد رئيس الوزراء ومرافقوه أعمال تنفيذ مشروع إنشاء مجمع خدمات المواطنين بقرية كفر شبين، حيث أشار اللواء محمد عبد القادر الكيلانى إلى أنه جار حاليًا إنشاء مجمع الخدمات بقرية كفر شبين الذى يتكون من دور أرضى ودورين علويين، ويضم مركزا تكنولوجيا، ومكاتب للسجل المدنى، والشهر العقارى، والتموين، والبريد، والتضامن الاجتماعى، إلى جانب وحدة محلية، ومجلس محلى، بنسبة تنفيذ تصل إلى 35%، إذ يتم حاليًا تنفيذ سقف الدور الأول علوى، كما يتم تنفيذ مجمعات الخدمات الزراعية فى القرى وفق نموذجين تم تصميمهما للاختيار من بينهما وفقا للمساحة المتاحة.

ولفت إلى أنه يتم تنفيذ مشروع إنشاء مجمع للخدمات الزراعية بقرية كفر شبين وفق النموذج 2 على مساحة 330م2، ويتكون من دورين أرضى وأول، لتلبية احتياجات ومتطلبات أهالى القرية، إذ يضم المجمع وحدة بيطرية وجمعية تعاونية زراعية، إلى جانب مركز إرشاد، مشيرًا إلى أن نسبة التنفيذ تبلغ 50%.

وقال المهندس حسن الفار، رئيس الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى: يتم تنفيذ مشروع إحلال وتجديد شبكات الصرف الصحى بقرية كفر شبين، والذى يتضمن مد وتدعيم شبكات الصرف بالقرية، وعمل وصلات منزلية، إذ بدأ العمل بالمشروع خلال أغسطس الماضى، وتصل معدلات التنفيذ حاليًا إلى 40%، ومن المخطط الانتهاء من التنفيذ بنهاية سبتمبر الجارى، وتمت الإشارة إلى أنه تم العمل على مضاعفة فرق العمل بالمشروع، للإسراع بمعدل التنفيذ، وللتغلب على مشكلة ضيق الشوارع التى لا تتحمل أعدادا كبيرة من فريق العمل الواحد، وفى الوقت نفسه، تجرى أعمال مد وتدعيم وإحلال شبكات مياه الشرب بقرية كفر شبين، والتى بدأ تنفيذها فى مايو الماضى.

وفيما يتعلق بمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى التى تم نهوها، وكذلك المخطط تنفيذها فى محافظة القليوبية، أشار الدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الاسكان للبنية الاساسية، إلى أن إجمالى تلك المشروعات خلال الفترة من 2014 إلى 2021، بلغ 149 مشروعًا بتكلفة 6 مليارات جنيه، بطاقة 703 آلاف م3/يوم لمياه الشرب، و289 ألف م3/ يوم للصرف الصحى، فيما بلغت المشروعات المخطط تنفيذها فى هذا القطاع 73 مشروعًا بتكلفة استثمارية 4 مليارات جنيه، شاملة مشروعات مبادرة "حياة كريمة".