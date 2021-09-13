إنشاء مبنى جديد لكلية العلوم السياسية جامعة الإسكندرية

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى كلمته خلال الندوة التى نظمتها كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية، بعنوان "تحديات السياسة الخارجية المصرية فى ظل الجمهورية الجديدة".
وقال قنصوه، فى بيان له، إن الجهود الكبيرة والقفزات المتتابعة التى تشهدها معدلات التنمية فى ظل الجمهورية الجديدة التى دشنها الرئيس عبدالفتاح السيسى كانت بمثابة الحلم لكل الأجيال.
ووجه رئيس جامعة الإسكندرية، كلمة إلى طلاب كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية، مؤكدًا ضرورة إعلاء قيمة الانتماء للوطن والالتزام بطريق العلم والمعرفة باعتباره الطريق الوحيد إلى التقدم وبلوغ حياة أفضل.
شارك فى الندوة السفير محمد العرابى، وزير خارجية مصر الأسبق، والدكتور ممدوح منصور، رئيس قسم العلوم السياسية، وعدد من قيادات الجامعة والكلية وأعضاء هيئة التدريس والطلاب.
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