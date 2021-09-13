«ربنا يحميك».. دعوة سيدة لـ رئيس الوزراء خلال جولته فى القليوبية

جدة - نرمين السيد - توقف الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، خلال جولته، فى قرية "نوى" والمدرجة للتطوير ضمن أعمال حياة كريمة، فى القليوبية، لمصافحة مواطنة، حيث سألها عن أحوالها، والخدمات المقدمة لتؤكد توافرها، واختتمت حديثها معه بالدعاء له، قائلة: "ربنا يحميك".





وتفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، يرافقه الدكتور عصام الجزار، وزير الإسكان، ومحمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، عددا من قرى محافظة القليوبية المستهدفة ضمن مبادرة حياة كريمة. وزار رئيس الوزراء 4 مناطق بقرية كفر شبين، أولها مركز شبين القناطر، ومدرسة شبين الابتدائية الجديدة، ومجمع الخدمات، ومحطة الصرف الصحى. ويتابع رئيس الوزراء مبادرة حياة كريمة فى مختلف المحافظات، بزيارات مفاجئة لمتابعة التطوير بكافة مراحله، والاطلاع على المشروعات المُنفذة على أرض الواقع.

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