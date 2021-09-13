رئيس الوزراء يزور منازل «حياة كريمة» بالقليوبية ويستمع لاحتياجات أسرها

جدة - نرمين السيد - زار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، منازل عدد من أهالى قرى "حياة كريمة" بقرية نوى بمحافظة القليوبية، وتحدث معهم عن احتياجاتهم، وبعد الحديث معهم وجه بتوفير ما يحتاجونه من ترميم للمنازل.





وتابع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ووزيرى الإسكان والتنمية المحلية عدد من قرى محافظة القليوبية ضمن مبادرة حياة كريمة. وزار رئيس الوزراء 4 مناطق بقرية كفر شبين أولها مركز شبين القناطر، ومدرسة شبين الابتدائية الجديدة، ومجمع الخدمات ومحطة الصرف الصحى. ويتابع رئيس الوزراء مبادرة حياة كريمة فى مختلف المحافظات بزيارات مكوكية لمتابعة التطوير بكافة مراحله، والاطلاع على المشروعات المنفذة على أرض الواقع.

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