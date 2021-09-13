القوى العاملة: تعيين 1.151 شابا منهم 6 من ذوى الهمم فى الدقهلية

جدة - نرمين السيد - قال وزير القوى العاملة محمد سعفان، إن مديرية القوى العاملة بمحافظة الدقهلية، عينت 1.151 شاباً من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى، منهم 6 من ذوى الهمم والعزيمة، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية والذين بلغوا 4632 شاباً منهم 43 من ذوى القدرات.





وأوضح الوزير- فى بيان اليوم الإثنين - أن المديرية قامت بصرف منح رعاية اجتماعية وصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بواقع 28 ألف جنيه رعاية اجتماعية لـ 13 عاملا من المسجلين، و4.000 جنيه لعاملين "رعاية صحية"، فضلاً عن تسجيل 31 عاملا جديداً للمنظومة واستصدار كارنيهات لهم.

من جهته، قال أحمد القللى مدير المديرية - فى تقريره للوزير عما تم إنجازه خلال شهر أغسطس الماضى- إن المديرية قامت بالتفتيش الدورى على 840 منشأة وتم تنفيذ 36 حملة تفتيش شامل من خلال مفتشى العمل، وعقد 3 ندوات توعية، بالإضافة إلى تلقى 94 شكوى عمالية تم تسوية 6 شكاوى منها، وإحالة 18 شكوى منها للقضاء وجهات أخرى، ومازالت 41 شكوى منها تحت البحث والدراسة.

وأضاف أن المديرية استخرجت 1.675 شهادة قياس مستوى المهارة، وكارنيه مزاولة الحرفة لـ 1.675 عاملا على مهن مختلفة.

وفى مجال التفتيش على المنشآت للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19 )، فقد تم التفتيش على 431 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية.