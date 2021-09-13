هيئة الرعاية الصحية تُجرِي الاختبارات النهائية للمتقدمين لشغل الوظائف الإشرافية والقيادية بفرع...

بدأت الهيئة العامة للرعاية الصحية، في إجراء الاختبارات النهائية للمتقدمين لشغل الوظائف القيادية والإشرافية بفرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة بورسعيد، وضمت لجنة اختيار المتقدمين للوظائف القيادية بفرع الهيئة ببورسعيد، كل من:-

الدكتور هاني راشد "نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية".

الدكتور أمير التلواني "المدير التنفيذي للهيئة".

الدكتور أحمد عثمان "مدير الإدارة العامة للموارد البشرية".

الدكتور مصطفى شعبان "مدير فرع الهيئة بمحافظة بورسعيد".

تستمر الاختبارات النهائية للمتقدمين على مدار يومين، بمقر أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني بالعباسية، لشغل 18 وظيفة قيادية وإشرافية بفرع الهيئة ببورسعيد.

يشار إلى أنه تم فتح باب التقدم للالتحاق بالعمل في الوظائف القيادية والإشرافية بفرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة بورسعيد، عبر الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالهيئة العامة للرعاية الصحية، منذ الأول من يونيو 2021.

شملت الوظائف (نائب مدير الفرع)، ومديري إدارات (الإدارة القانونية، المراجعة الداخلية والحوكمة، مكافحة العدوى، رضاء المتعاملين، التسويق، المكتب الفني، الإدارة الإستراتيجية، نظم المعلومات والتحول الرقمي، الجودة، الرعاية الأولية، الرعاية الثانوية والثالثية، الإمداد، السلامة والصحة المهنية، الشؤون المالية، الشؤون الإدارية، الشؤون الهندسية والمشروعات، الموارد البشرية).