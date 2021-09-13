السكة الحديد تعلن عن تعديل مواعيد عدد من القطارات

تعلن الهيئة القومية لسكك حديد مصر أنه في إطار التحديث المستمر بكافة قطاعتها وخاصة بقطاع الوحدات المتحركة بهدف تقديم أفضل خدمة مقدمة لجمهور الركاب فقد تقرر تعديل تركيب القطار رقم 959 سياحى القاهرة / الإسماعيلية اعتبارا من يوم 16/9/2021 بعدد 3 عربات ثانية مكيفة أسبانى بالإضافة إلى 9 عربات تحيا مصر وفقاً لجدوله الحالي ، تعديل تركيب القطار رقم 946 سياحى الإسماعيلية / القاهرة اعتبارا من يوم 17/9/2021 بعدد 3 عربات ثانية مكيفة أسبانى بالإضافة إلى 9 عربات تحيا مصر وفقاً لجدوله الحالي ، تعديل تركيب قطار 118- سياحى القاهرة / منوف / الإسكندرية اعتبارا من يوم 18/9/2021 بعدد 2 عربة ثانية مكيفة أسبانى بالإضافة إلى 6 عربات تحيا مصر وفقاً لجدوله الحالي ، تعديل تركيب قطار 119- سياحى الإسكندرية / منوف / القاهرة اعتبارا من يوم 18/9/2021 بعدد 2 عربة ثانية مكيفة أسبانى بالإضافة إلى 6 عربات تحيا مصر وفقاً لجدوله الحالي ، تعديل تركيب القطاررقم 949 سياحى القاهرة / المنصورة – والقطارات أرقام 516/517 و 518/ 519سياحى المنصورة / الإسكندرية والعكس اعتبارا من يوم 20/9/2021 بعدد 3 عربات ثانية مكيفة أسبانى بالإضافة إلى 9 عربات تحيا مصر وفقاً لجدوله الحالي ، تعديل تركيب قطار 586/587 سياحى الإسكندرية / المنصورة اعتبارا من يوم 21/9/2021 بعدد 3 عربات ثانية مكيفة أسبانى بالإضافة إلى 9 عربات تحيا مصر وفقاً لجدوله الحالي ، وأخيراً تعديل تركيب قطار 948 سياحى المنصورة / القاهرة اعتبارا من يوم 22/9/2021 بعدد 3 عربات ثانية مكيفة أسبانى بالإضافة إلى 9 عربات تحيا مصر وفقاً لجدوله الحالي .

وتؤكد الهيئة انها مستمرة فى إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية من أعمال التطهير والتعقيم بالقطارات والمحطات للحد من إنتشار فيروس كورونا .

وتهيب الهيئة بالسادة الركاب بالإلتزام بإرتداء الكمامة أثناء دخول المحطات وأثناء تواجدهم بالقطارات حفاظاً على سلامتهم .