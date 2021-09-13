تعرف على درجات الحرارة واحتمالية سقوط أمطار.. تفاصيل حالة الطقس حتى السبت المقبل

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم الإثنين 13 سبتمبر 2021 إلى السبت المقبل، حيث يسود طقس حار رطب نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية.

وجاءت تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الفترة ، كما يلى :

- طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ، معتدل الحرارة رطب ليلا على القاهرة وباقى الأنحاء.

- اعتبارا من اليوم الاثنين ارتفاع طفيف ومؤقت فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح بين 1: 2 درجة.

- تظهر السحب المنخفضة فى الصباح الباكر على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة مما يساعد على تلطيف الأجواء صباحا .

- نشاط للرياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى و السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة مما يقلل الاحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلا.

- يوم الإثنين 13 سبتمبر :

فرص أمطار خفيفة على مناطق من غرب البلاد السلوم ومطروح على فترات متقطعة.

- يوم الثلاثاء 14 سبتمبر :

أمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق من السواحل الغربية وشمال الدلتا على فترات متقطعة.

- يوم الأربعاء 15 سبتمبر :

أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة.

نشاط للرياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد على فترات متقطعة.

وبعد يوم الأربعاء وحتى السبت، من المتوقع أن تنحسر فرص الأمطار وتستقر درجات الحرارة باقى الأيام ، حيث يسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ، معتدل الحرارة رطب ليلا على القاهرة وباقى الأنحاء.