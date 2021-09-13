/649906/عون-على-حكومة-الأمل-بلبنان-العمل-كفريق-واحد-متجانس-ومترابط

أعلن رئيس الجمهورية اللبنانية، ميشال عون، اليوم الإثنين، أن المطلوب إيجاد الحلول العاجلة لمعالجة الأوضاع المعيشية للمواطنين وإطلاق ورشة عمل سريعة لوضع لبنان على طريق الإنقاذ والتعافي والنهوض.

الرئيس عون

وقال ​الرئيس عون​ في مستهل ​مجلس الوزراء​: "هذه الحكومة الرابعة في ولايتي الرئاسية شكلت بعد انقضاء 13 شهراً على حكومة تصريف الأعمال، خلال هذه الفترة تفاقمت الأوضاع اقتصادياً، مالياً، نقدياً، اجتماعياً وتراجعت الظروف المعيشية للمواطنين إلى مستويات غير مسبوقة، نحن أمام مسؤوليات وطنية وتاريخية كبرى لتفعيل دور الدولة ومؤسساتها واستعادة الثقة بها، يجب أن لا نضيع الوقت إذ لم يعد لدينا ترف البطء والمماطلة".

على الحكومة أن تعمل كفريق عمل واحد

وأشار الرئيس عون إلى أنه "على الحكومة أن تعمل كفريق عمل واحد متجانس ومترابط لتنفيذ برنامج إنقاذ وتركيز الجهد لتحقيق المصلحة الوطنية العليا ومصالح المواطنين". مضيفاً:"أمامنا تحديات كبيرة لذلك أوصيكم بالإقلال من الكلام والإكثار من العمل".

كما أكد على أن "الخارج والداخل يعول على نجاحنا لمعالجة الأزمات المتراكمة والمتداخلة وكلما أظهرنا جدية والتزاماً وتصميماً كلما وقفت الدول الشقيقة والصديقة إلى جانبنا".

البيان الوزاري

وتمنى عون على اللجنة الوزارية أن تضمن البيان الوزاري إضافة إلى الثوابت الوطنية خطة التعافي التي أقرتها الحكومة السابقة وما ورد من إصلاحات في المبادرة الفرنسية وإجراء الانتخابات النيابية في موعدها واستكمال التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت والإسراع في خطة مكافحة الفساد، واستكمال التفاوض مع صندوق النقد الدولي ومتابعة تنفيذ خطة البطاقة التمويلية ووضع خطة لإعادة هيكلة القطاع المصرفي والعمل على عودة النازحين السوريين، واستكمال وتنفيذ خطة الكهرباء.

أولى جلسات الحكومة اللبنانية

على جانب آخر تنعقد أولى جلسات الحكومة اللبنانية الجديدة في قصر الرئاسة ببعبدا، اليوم الاثنين، وهي المرة الأولى التي تجتمع فيها الحكومة بكامل تشكيلتها بعد فراغ حكومي استمر 13 شهرا.

دوت الخليج

وسيشكل مجلس الوزراء لجنة لإعداد بيانها المقرر طرحه على مجلس النواب لنيل الثقة في أقرب وقت ممكن، بينما تسعى الحكومة لمواجهة الانهيار الاقتصادي الحاد الذي تواجهه البلاد.

وسيلقي كل من ميقاتي وعون كلمة في مستهل الجلسة، قبل أن تتفق الحكومة على تشكيل لجنة مهمتها صياغة البيان الوزاري، الذي سيتم عرضه لاحقاً على البرلمان خلال جلسة التصويت لمنح الثقة للحكومة الجديدة، بحسب ما نقلت فرانس برس عن الوكالة الوطنية للإعلام.