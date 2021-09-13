إيهاب جلال رحلة تدريبية ناجحة.. تنقصها البطولات

ثم رحل جلال عن نادي انبي من اجل تولي القيادة الفنية لنادي الزمالك عام 2018 ولكن لم تستمر رحلته التدريبيه طويلا مع الزمالك

حيث قاد الفريق الأبيض، في 17 مباراة فقط ، فاز في 9 مواجهات وتعادل في مباراتين وخسر في 6 مباريات.