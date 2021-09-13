/649909/إيهاب-جلال-رحلة-تدريبية-ناجحة-تنقصها-البطولات
قبل بداية تجربته مع نادي بيراميدز خاض المدير الفني العديد من التجارب الفنيه الناجحه حيث بدأ رحلته التدريبيه مع نادي مصر للمقاصه عام2014 وحتي عام 2017 وحقق نجاحات كبيرة مع الفريق الفيومي حيث تأهل مصر المقاصه تحت قيادته لأول مره الي بطوله دوري ابطال افريقيا بعدما احتل المركز الثاني في بطولة الدوري المصري الممتاز.
وفي عام 2017 رحل إيهاب جلال عن فريق المقاصة ليتولي القيادة الفنية لفريق انبي لمدة شهرين ونصف، حيث خاض مع الفريق البترولي 17 مباراة في الدوري المصري الممتاز وكأس مصر، وحقق الفوز في 7 مباريات وتعادل في 4 وخسر في مباراتين.
تجربة إيهاب جلال مع الزمالك
ثم رحل جلال عن نادي انبي من اجل تولي القيادة الفنية لنادي الزمالك عام 2018 ولكن لم تستمر رحلته التدريبيه طويلا مع الزمالك حيث قاد الفريق الأبيض، في 17 مباراة فقط ، فاز في 9 مواجهات وتعادل في مباراتين وخسر في 6 مباريات.
ثم خاض إيهاب جلال تجربه تدريبيه خارجيه مع نادي اهلي طرابلس الليبي ولكن لم تستمر طويلاً وعاد الي قيادة النادي المصري البورسعيدي في 50 مباره فاز في 23 وتعادل في 15 وخسر 12 مباراة.
وفي اخر رحله تدريبية كانت مع النادي الإسماعيلي نجح من خلالها في إنقاذ فريق الإسماعيلي من منطقة الهبوط، وضمان استمراه في بطولة الدوري الممتاز، بعدما قاد الدراويش في 19 مباراة محققا 9 انتصارات وتعادل 3 مرات وخسر 7 مواجهات.
الجدير بالذكر أن إيهاب جلال كان قريباً من تولي القيادة الفنية للمنتخب الوطني قبل اعلان اتحاد الكره التعاقده مع كارلوس كيروش لتولي القيادة الفنيه للفراعنه.
مسيرة المدير الفني إيهاب جلال التدريبيه الي الألقاب، حيث مازال يبحث عن لقبه الأول، بينما كانت أبرز إنجازات جلال عندما قاد فريق مصر للمقاصة الي التأهل الي بطولة دوري ابطال افريقيا.
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