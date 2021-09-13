/649911/23--سبتمبر-نظر-تجديد-حبس-حسن-راتب-في-القضية-المعروفة-بـ-الأثار-الكبرى

حدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، مساء أمس الأحد 12 سبتمبر 2021، جلسة 23 سبتمبر الجاري، لنظر تجديد حبس «حسن راتب» رجل الأعمال في القضية المعروفة بـ« الأثار الكبري»، بالإتجار والاشتراك بتمويل علاء حساني إلى جانب اتهامه بغسل الأموال وإتلاف والتنقيب عن الآثار.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل تجديد حبس رجل الاعمال حسن راتب

تفاصيل التحريات في القضية

وأكدت النيابة العامة في بيان، في وقت سابق، أنها تلقت تحريات إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة التي نتج عن قيام عصابة مشكلة من 19 أفراد، بالاتجار في قطع أثرية منهوبة تحصلوا عليها بعمليات تنقيب وحفر ممولة في مناطق متفرقة في المحافظات، لبيعها داخل البلاد وتهريبها للخارج لنفس الغرض، وفتولت النيابة العامة التحقيقات.

عملات معدنية مشتبه في أثريتها داخل السيارة

وأصدرت النيابة العامة إذنا بضبط وإحضار المتهمين، وقبضت على المتهم علاء حسانين، زعيم العصابة وشقيقه ومتهم آخر بصحبته، وعثر بحوزتهم داخل سيارة على عملات معدنية مشتبه في أثريتها، كما عثر على تماثيل وأحجار وعملات وأشياء مشتبه في أثريتها، وباستجواب علاء حسانين فيما نُسب إليه من إدارته التشكيل العصابة بغرض تهريب الآثار لخارج البلاد، وإجرائه أعمال الحفر للتنقيب عنها وتهريبها والاتجار فيها أنكر الاتهامات، ونفى صلته بالمضبوطات وصلته بباقي المتهمين سوى شقيقه والشخص الثالث المضبوط معه داخل السيارة وبحوزتهم الآثار المنهوبة.

كما استجوبت النيابة العامة 17 متهما جرى ضبط بعضهم بأماكن الحفر والتنقيب وبحوزتهم مضبوطات مشتبه في أثريتها وأدوات تستخدم في أعمال الحفر، وضبط الآخرين بإرشاد باقي أفراد العصابة.

الإرشاد عن كتيبات وأدوات استخدمت لممارسة أعمال الشعوذة والسحر في التنقيب عن الآثار

ونتج عن مناقشة بعض آنذاك في جهة الضبط عن الإرشاد عن كتيبات وأدوات استخدموها لممارسة أعمال الشعوذة والسحر في التنقيب عن الآثار، وقد تحفظت النيابة العامة على 4 مواقع للحفر والتنقيب وانتقلت لمعاينتها وأسفرت المعاينة عن وجود أعمال حفر عميقة غير مبررة.

كما أكدت اللجنة المشكلة من المجلس الأعلى للآثار خضوع تلك الأماكن لقانون حماية الآثار لكونها من الأماكن الأثرية، وأن الحفر المجرى بها كان بقصد التنقيب عن الآثار، وأن القطع المضبوطة بحوزة المتهمين وعددها 227 جميعها تنتمي للحضارات المصرية وتعود لعصور مختلفة ما قبل التاريخ والفرعوني واليوناني والروماني والإسلامي، وتخضع لقانون حماية الآثار.

تمويل الحفر والتنقيب عن الأثار

واعترف شقيق علاء حسانين بعد القبض عليه بمشاركة المتهم حسن راتب في تمويل عمليات الحفر والتنقيب عن الآثار، وأكدت تحريات الشرطة، ذلك وصلته بزعيم التشكيل.

فأصدرت النيابة العامة قرارًا بضبطه وإحضاره، وباستجوابه أنكر ما نسب إليه من اتهامات وقرر وجود تعاملات مالية بملايين الجنيهات بينه وبين زعيم العصابة علاء حسانين وخلافات حولها، ولم تقتنع جهات التحقيق بإنكار المتهم حسن راتب ووجهت له 6 اتهامات تتعلق بالتنقيب والتمويل والاتجار وإتلاف وبيع الآثار إلى جانب اتهام بغسل الأموال.