لتوفير المستلزمات الدراسية.. «الداخلية» تطلق المرحلة التاسعة من «كلنا واحد»

جدة - نرمين السيد - أطلقت وزارة الداخلية المرحلة التاسعة عشر من مبادرة «كلنا واحد»، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، تزامنا مع قرب بدء العام الدراسى الجديد، للمشاركة في توفير المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة، وإهداء حقائب مدرسية للمناطق الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية بجميع أنحاء الجمهورية.





جاء ذلك بالتنسيق مع قطاعات وزارة الداخلية ومختلف مديريات الأمن، مع مراعاة كل الإجراءات اللحترازية المتبعة للوقاية من فيروس كورونا، بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية (moi.gov.eg). ويأتى ذلك اتساقا مع سياسة الدولة المصرية الهادفة إلى تقديم كل أوجه الدعم للمواطنين وحرص وزارة الداخلية على تبنى المبادرات المجتمعية التي تستهدف تخفيف الأعباء عن أبناء الشعب المصرى.

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