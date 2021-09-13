فيديو- مختار نوح يوضح دلالات عودة أيمن الظواهرى للمشهد

جدة - نرمين السيد - قال مختار نوح، الكاتب والمفكر الإسلامى، إن الجماعات الإسلامية الجهادية، ليس لها أى علاقة بالإسلام وقوعده، وأحكامه، بل كل سعيهم ينصب نحو السيطرة على الحكم فى البلاد التى يعيشون فيها.





وأضاف نوح، خلال مداخلة هاتفية، لـ برنامج الحكاية، الذى يقدمه الإعلامى عمرو أديب، أن أيمن الظواهرى ـ الذى عاد للواجة مؤخرًا ـ بدأ حياته كمتعاون مع المباحث، وانتهى به الحال إلى أن أصبح الرجل الثانى فى تنظيم القاعدة.

وأشار إلى أن حياة "الظواهرى" مليئة بالدم، منذ عام 1994 عندما أمر بقتل طفلين فى السودان، إضافة إلى أمره بقتل "محمد عبد القوى" أحد أهالى عين شمس، الذى كان فى أفغانسان، وجاء لزيارة مصر، ثم عاد إلى كابول مرة أخرى، وهنا اعتبره الظواهرى خائنًا، فامر بتعذيبه، حتى أصبح مشلولًا وكان لا يتمكن من قضاء حاجته وقفًا، وفى النهاية جاء الأمر من الظواهرى بقتل الرجل بإطلاق النار على رأسه.

وأضاف الكاتب والمفكر الإسلامى أن الظواهرى أرشد عن كمين عصام الإمرى واعترف على الآخرين وحصل على حكم مخفف لأنه كان من المعترفين على عبود الزمر بشكل تفصيلى، ما يؤكد أنه "خائن حتى لأصحابه".

وبين مختار نوح، أن الظواهرى تبوأ مكانته تلك فى تنظيم القاعدة، بسبب عمله كطبيب لـ أسامة بن لادن، الذى كان يعانى من أمراض الكلى، إلا أن دوره الآن أصبح مهمشًا، ولن يحظى ببيعة كاملة.

وأوضح "نوح" أن داعش رفضت مبايعة أيمن الظواهرى، لأنه لازال مسردب، وبشدة، لافتا إلى أنه ارتدى الزى السعودى لإيهام الناس أنه فى السعودية، وهذا غير صحيح على الإطلاق، ومن المرجح أن يكون فى إيران.