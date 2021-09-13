العبء التدريسى.. وزير التعليم العالى يستعرض تقرير «الأعلى للتعليم والطلاب»

وجه المجلس الشكر لجامعة بورسعيد على استضافتها فعاليات المجلس وسط إجراءات احترازية ووقائية ضد فيروس كورونا، معربًا عن تمنياته للجامعة بتحقيق المزيد من التقدم والازدهار فى تحقيق رسالتها السامية.
وكرم المجلس نواب رؤساء الجامعات لشؤون التعليم والطلاب، الذين انتهت فترة عملهم بالجامعة، وهم الدكتور هشام جابر نائب رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور خالد عطاالله نائب رئيس جامعة الفيوم، والدكتور الرفاعى مبارك نائب رئيس جامعة طنطا، كما هنأ المجلس الدكتور وائل عبدالسلام بمناسبة تعيينه قائمًا بأعمال نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب.
وأشار التقرير إلى مناقشة المجلس، خلال اجتماعه، عددًا من الموضوعات الهامة على مستوى الجامعات المصرية، ومنها استعراض القواعد الاسترشادية الخاصة بالعبء التدريسى لبرامج الساعات المعتمدة للمرحلة الجامعية الأولى، وجدول حساب المجموع التراكمى، للاستعانة بها فى دراسة اللوائح الواردة للجان قطاعات التعليم الجامعى، ووضع الأطر المرجعية لها.
واستعرض المجلس تقارير عن أنشطة الجامعات لنشر الوعى المجتمعى بين الطلاب خلال العام الماضى، مشيدًا بمبادرة جامعة عين شمس بطباعة كتيب عن جهود الجامعات فى نشر الوعى المجتمعى بين طلاب الجامعات المصرية.
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