الرئيس السيسي يلتقى فى شرم الشيخ رئيس الوزراء الإسرائيلى

يلتقي الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع رئيس الوزراء الإسرائيلى "نفتالى بينيت". وأوضح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن اللقاء المقرر عقده بمدينة شرم الشيخ من المنتظر أن يتناول التباحث حول عدد من الموضوعات الثنائية بين الجانبين في مختلف المجالات، وكذلك سبل وجهود اعادة احياء عملية السلام، فضلاً عن مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.

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