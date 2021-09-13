/649913/ما-بين-ارتفاع-وانخفاض-في-مؤشر-أسعار-اللحوم-والأسماك-والدواجن-والخضروات-ننشر-الأسعار-في-أسواق-الجملة-والقطاعي

أسعار الخضروات

ارتفاع سعر البصل اليوم الإثنين في سوق العبور ، مقارنة بمستوياته أمس ويتراوح بين 1.75 و 3.5 جنيها للكيلو، بينما انخفضت أسعار الكوسة لتتراوح بين 3 و 5 جنيهات، وسعر الفاصوليا يتراجع بقيمة جنيهان لبصل الي 13 جنيها للكيلو الواحد.

واستقرت أسعار الطماطم ويتراوح سعرها بين 3 و 6 جنيهات، والبطاطس بين 3.5 و 6.5 جنيها، والخيار البلدي بين 2.5 جنيه و5 جنيهات. وفقا للموقع الرسمي لسوق العبور .

ويتراوح سعرالباذنجان البلدي بين 2 و 5 جنيهات، والفلفل الرومي بين 2 و 5 جنيهات، والحامل يصل الي 4 جنيهات للكيلو الواحد.

وفي نفس السياق استقرت بعض أسعار الفاكهة في سوق العبر بالجملة، حيث تراوح سعر البرتقال الصيفي بين 5 و 7 جنيهات، والتفاح المصري بين 4 و 7 جنيهات للكيلو الواحد.

وفي نهاية موسمها وصلت سعر المانجو العويس الي 25 جنيها للكيلو، والمانجو الزبدية 20 جنيها، المانجو البلدي الي 15 جنيها. ووصل سعر البلح السماني الي 4 جنيهات، والبلح الزغلول الي 7 جنيهات، والرملي الي 8 جنيهات، بينما يتراوح سعر التين البرشومي بين 7 و 13 جنيها، والجوافة بين 4 و7 جنيهات.

أسعار السمك

وفي سياق اخر ارتفع اسعار السمك في سوق الجملة بالعبور مقارنة بمستواياته أمس، حيث يتراوح سعر السمك البلطي بين 20 و24 جنيها، كما ارتفع ايضا سعر كيلو الجمبري الصغير 5 جنيهات، ليتراوح بين 90 و180 جنيها.

ووصل سعر كيلو الكاربويا الي 120 جنيها، و كيلو السمك البوري يتراوح بين 50 و60 جنيها، وفقا للموقع الرسمي لسوق العبور للجملة.

وانخفض سعر كيلو السمك المكرونة السويسي 5 جنيهات، ليتراوح بين 60 و75 جنيها، بينما استقر سعر كيلو الفيليه البلطي ليتراوح بين 30 جنيها و110 جنيهات، وسعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيها.

أسعار اللحوم

استقرت أسعار اللحوم اليوم الاثنين 13-9-2021 في السوق المحلي، ويتراوح سعر الكندوز بين 130 و160 جنيها للكيل، وذلك في محلات هايبر ماركت.

وسجلت أسعار الموزة الكندوز لتصل الي 162 جنيها، واللحم المفروم بجميع درجاته يصل الي 140 جنيها للكيلو الواحد، وللحم الجملي بين 100 و120 جنيها. وتتراوح أسعار الكبدة الكندوز بين 130 و160 جنيها، واللحم الضأني بين 50 و170 جنيها ، وسعر الاستيك بين 130 و160 جنيها للكيلو.

اسعار الدواجن

قال عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن، أن هناك استقرار في أسعار الدواجن خلال الايام القليلة السابقة ، مؤكدا أن سعر الفراخ البيضاء 24 جنيها في المزرعة، و 28 جنيها للكيلو في السوق.

واوضح رئيس شعبة الدواجن، في تصريحات لـ"دوت الخليج" أن هناك ارتفاع كبير في سعر البيض الأبيض في المزرعة 41 حيث وصل الي 42 جنيها،و 47 جنيها للمستهلك. و أضاف أن سعر كرتونة البيض الاحمر وصلت الي 50 جنيها للمستهلك.